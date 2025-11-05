El uso de la melatonina no está siendo regulada, no hay un control de calidad: neuropediatra ACMES

La melatonina es una componente que muchas personas toman hoy en día que se usa para mejorar o ayudar en sí los horarios de sueño y descanso. Es por ello que, en 10 AM, un programa de Caracol Radio, estuvo el Doctor Carlos Bolaños, neuropediatra y especialista en medicina del sueño de la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño (ACMES), quien habló sobre el abuso de esta droga.

Si bien es un producto que a largo plazo ayuda, es necesario que exista un diagnóstico previo sobre el paciente que lo esté consumiendo, pues el especialista destacó que, pueden existir otras enfermedades que necesiten ser tratadas con otro tipo de medicación, además, el especialista explicó como funciona y cómo se compone:

“La melatonina es parte de esas sustancias que ayudan a que ese reloj biológico esté funcional. Es una hormona y es una hormona que se secreta por una glándula en el cerebro que se llama la glándula pineal. Y esa hormona, pues tiene muchas funciones en términos no solamente del sueño, sino también en regular esa función del sueño, en regular a veces otras funciones de oxidación de las células, de protección, de la inflamación de las células, de regular algunos procesos de los vasos sanguíneos también”.

Asimismo, explicó que, en Colombia, existe un uso desmedido de la melatonina, ya que la mayoría, sin una consulta previa con profesionales, se automedicaban, pero que eso no era lo más preocupante, pues lo que más causa ruido es el hecho de que en varios lugares ya se vendían, sin un control de calidad primero.

“Muy pocas melatoninas en Colombia tienen control de calidad por el Invima. El uso indiscriminado sí existe”, declaró el especialista.

¿La melatonina es peligrosa para la salud?

En desarrollo.