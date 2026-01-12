Carder suspende vertimientos de agua a una quebrada en Pereira por excesiva contaminación

Pereira

Luego de una visita técnica al conjunto residencial Galicia del Parque, ubicado en el sector de Cerritos en Pereira, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Carder, evidenció incumplimientos en el sistema de pretratamiento de aguas residuales, situación que estaría generando una grave afectación ambiental en la quebrada La Morena.

De acuerdo con el informe técnico, en el cuerpo de agua se detectó presencia de lodos, altas cargas orgánicas y fuertes olores, indicadores de un vertimiento inadecuado que compromete la calidad del recurso hídrico y el entorno ambiental del sector.

Le puede interesar: Alerta en Risaralda por estafas en el pago del impuesto vehicular; advierten sobre páginas falsas

El director de la Carder, Julio César Gómez, manifestó que, ante estos hallazgos, la autoridad ambiental ordenó la suspensión inmediata del vertimiento, pues al momento de la inspección se evidenció una gran contaminación.

“Como vemos, todo el sistema de pretratamiento de aguas residuales, que es una responsabilidad del operador, que debe ser vigilado por Aguas y Aguas, hoy no está cumpliendo y está provocando una pavorosa contaminación a la quebrada La Morena, que es la que le surte el agua a Comfamiliar. Por eso hemos suspendido varias actividades, empezaremos unos sancionatorios ambientales, donde vamos a mirar varias responsabilidades. Por el momento, hay un responsable directo, que es esta unidad residencial”, afirmó Gómez.

La Corporación Autónoma Regional de Risaralda, anunció que mantendrá el seguimiento y control a los compromisos establecidos, con el fin de verificar la corrección de las fallas detectadas y garantizar que los responsables respondan ante las autoridades competentes.

La entidad reiteró su llamado al cumplimiento de la normativa ambiental para prevenir daños a los ecosistemas y proteger las fuentes hídricas del municipio.

Lea también: Alerta sanitaria en Dosquebradas por leche en polvo falsificada; autoridades piden no consumirla