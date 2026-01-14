Horóscopo del profesor Salomón HOY 14 de enero: Aries y Escorpio deben dejar atrás el pasado

Cada signo tiene grandes sueños y objetivos por cumplir en este 2026; por lo tanto, el profesor Salomón, experto en la lectura del horóscopo, señaló una frase especial que deberán proclamar para alcanzar la cima y conquistar todo lo que desea.

El número 14 representa la transformación, el cambio y la fortaleza. Justamente, esto le espera a las personas que celebran su cumpleaños este día, ya que este nuevo año supone nuevos retos que lo llevarán a despertar su conciencia.

Para este miércoles 14 de enero de 2026, el color es el azul, y el número es el 7099. Entretanto, la recomendación del profesor Salomón es encender una vela blanca e invocar al Señor de los Milagros para pedirle salud, pues esta es esencial para que pueda alcanzar las oportunidades de trabajo y, por consiguiente, el dinero que necesita para su bienestar.

Horóscopo del profesor Salomón para este miércoles 14 de enero de 2026

Aries

Este día es adecuado para hacer borrón y cuenta nueva del pasado. Eso implica dejar atrás el odio, la tristeza, el rencor y cualquier recuerdo negativo por alguna circunstancia del pasado. De esta manera, podrá estar dispuesto a recibir las bendiciones que se avecinan.

Número: 0552

Tauro

Siga adelante y no permite que nada ni nadie lo detenga. Recuerde avanzar con tal de llegar a la meta y conquistar todo aquello que quiere sin importar las circunstancias, los rechazos o algunas oportunidades que se cierran.

Número: 4470

Géminis

Se verá respaldado por la fortuna durante el 2026. Sin embargo, esta no se refiere solamente al dinero, sino también al hecho de apreciar su hogar, su familia y todos los bienes que posee actualmente. Si bien es importante visualizar grandes ingresos, también debe valorar lo que ya tiene.

Número: 4072

Cáncer

La escalera del éxito está preparada para usted con tal de alcanzar las metas que tiene proyectadas para este año. Recuerde que su propósito es llegar a la cima, así que no puede dudar ni vacilar en el camino.

Número: 9086

Leo

El trabajo será fundamental para alcanzar muchos objetivos no solamente a nivel profesional, sino también en lo personal. Recuerde que esto lo llevará a conquistar lo que desea, por lo que es importante hacer las cosas con fuerza, energía y mucha decisión.

Número: 1268

Virgo

Debe ser muy responsable a nivel profesional y personal, ya sea con su trabajo, en sus negocios o con su familia. También es importante que dedique tiempo para ser feliz en todos los campos de su vida.

Número: 5914

Libra

La estabilidad será clave en muchos aspectos a lo largo de este año, especialmente en el trabajo, las finanzas personales y sus relaciones, así como los proyectos que se plantea en el futuro.

Número: 2055

Escorpio

Romper con el pasado y dejar atrás todo lo malo es crucial para conquistar todo lo que desee en este 2026. No cargue con la tristeza, el desamor, la escasez o cualquier problema que tuvo antes para comenzar una nueva vida.

Número: 7241

Sagitario

Procure ser justo con los demás, ya sea con sus padres, sus hermanos o las personas que tiene a su cargo. Esto es algo en lo que debe trabajar con tal de no verse como alguien bondadoso con unas personas y malo con otras. Así podrá tratar a todos en igualdad de condiciones.

Número: 8850

Capricornio

Es el momento para ser agradecido con Dios en cualquier lugar y situación. Ponga en sus manos a su familia, sus proyectos y todo lo que se proponga hacer, y bendígalos en todo momento para que su camino esté lleno de prosperidad.

Número: 0157

Acuario

Busque la inspiración en todo lo que desea hacer en su vida. Esto no solamente se remite al trabajo, sino también a sus proyectos, sus planes y la relación con su familia. De esta manera, podrá marcar la diferencia en todos los aspectos y darle otro color a su día a día.

Número: 0895

Piscis

Este año está hecho para que vuelva a creer en el amor a pesar de que haya sufrido engaños, decepciones o malos tratos por parte de los demás. Esa es su esencia, así que no debe dejar que nada ni nadie se la arrebate.

Número: 0123