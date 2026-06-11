Nick Reiner, hijo de Rob Reiner, reclama herencia para su defensa por el asesinato de sus padres

Nick Reiner, hijo de Rob y Michele Reiner, ha solicitado ante un tribunal de Los Ángeles la liberación de fondos de un fideicomiso para costear su defensa legal en el caso del asesinato de sus padres.

Los abogados de Reiner argumentan que debería tener acceso a un fideicomiso creado por sus padres poco después de su nacimiento en 1993.

Según la solicitud, es el único beneficiario de un patrimonio que asciende a más de 1,5 millones de dólares.

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El director Rob Reiner y su esposa y productora, Michele, fueron encontrados apuñalados en su casa de Brentwood en diciembre.

Nick Reiner permanece detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Los Ángeles desde entonces, acusado de dos cargos de asesinato capital.

Está representado por un defensor público y se ha declarado inocente.

“Nick amaba a sus padres y está devastado por sus muertes”, afirma la petición.

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“Pero los hechos sobre lo que les sucedió o no les sucedió no son el tema en cuestión en este litigio del fideicomiso”, agrega.

Según la petición, Reiner debía recibir la mitad de los fondos al cumplir 30 años, lo cual no ocurrió.

El resto se le entregaría cuando cumpla 35 años, dentro de dos años, aunque el administrador fiduciario tendrá la potestad de distribuir los fondos previamente.