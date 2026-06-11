Ryan Castro y Lucho Díaz, representantes de Colombia en los Billboard Global World Cup Series

Billboard seleccionó a Luis Díaz y Ryan Castro para protagonizar la portada de su revista Global World Cup Series, una colección de 11 reportajes que reúne a destacadas estrellas del fútbol mundial que competirán en la Copa Mundial de la FIFA 2026 junto a músicos de gran renombre de sus respectivos países.

Tanto el futbolista como el cantante se consideran los representantes de Colombia dentro de esta iniciativa editorial que destaca a las figuras que están definiendo la conversación cultural de sus países desde la música y el deporte, proyectando su influencia más allá de las fronteras.

La entrevista, titulada “Así se cantan los goles en el Ghetto: Ryan Castro y Lucho Díaz, dos superestrellas de los estadios” pone en conversación a estos referentes profundamente conectados por la disciplina, la pasión, el Ghetto y el orgullo de representar al país cafetero.

Un reencuentro marcado por el fútbol

Esta reunión, realizada desde el mismo hotel donde se concentraba la Selección Colombia durante su paso por Orlando marca el reencuentro de dos amigos cuya relación quedó marcada por una colaboración histórica. Juntos dieron vida a “EL RITMO QUE NOS UNE”, el himno que acompañó a la ‘Sele’ durante la Copa América 2024.

Durante este parche, Ryan Castro y Lucho Díaz intercambian roles y se entrevistan mutuamente en una conversación íntima, espontánea y cargada de humor.

A lo largo del encuentro hablan sobre sus inicios en Medellín y Barrancas, el significado de representar a Colombia ante el mundo, los sacrificios detrás del éxito, la conexión entre la música y el deporte, el impacto de la amistad en sus carreras y hasta la posibilidad de hacer una nueva colaboración musical.

La conversación también retrata el momento excepcional que atraviesan ambos.

Luis Díaz es uno de los mejores extremos izquierdos del planeta, siendo el máximo goleador colombiano en la historia de la Champions League con un total de 14 anotacione, lo que lo hace una de las máximas figuras del fútbol colombiano y pieza clave en el camino de la Selección Colombia hacia el Mundial de 2026.

Ryan Castro, por su parte, es el artista que más semanas ha permanecido en el No.1 del Billboard Colombia Hot 100, sumando más de 10 semanas en la cima. El Cantante del Ghetto continúa liderando la expansión global de la música urbana colombiana, consolidándose como uno de los máximos exponentes de su generación.

Más allá de los logros profesionales, la entrevista revela el lado más humano de ambos protagonistas. Entre anécdotas, confesiones y risas, los dos reflexionan sobre el legado que desean construir, la responsabilidad de convertirse en referentes para nuevas generaciones y el sueño compartido de ver a Colombia conquistar la gloria en este Mundial.

La nueva portada y la entrevista completa están disponibles en todos los canales de Billboard Colombia. Para acceder a esta haga clic aquí.

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