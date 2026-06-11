Kris R llega a Medellín tras llenar el Movistar Arena: anuncia concierto en DaviArena

El crecimiento de Kris R dentro de la música urbana colombiana sigue sumando capítulos. Tras registrar un sold out en el Movistar Arena, el artista anunció una nueva presentación en Medellín, ciudad que lo vio crecer y donde regresará el próximo 20 de noviembre para ofrecer un concierto en DaviArena.

La expectativa por el anuncio comenzó horas antes de hacerse oficial, cuando varias vallas con el nombre del artista aparecieron en diferentes puntos de la capital antioqueña. La estrategia despertó la curiosidad de sus seguidores y generó conversación en redes sociales hasta que finalmente se confirmó el espectáculo.

El anuncio llega en un momento clave para el cantante, quien ha consolidado una de las comunidades de seguidores más sólidas entre los exponentes de la nueva generación urbana. Su reciente presentación con boletería agotada en Bogotá confirmó su capacidad de convocatoria y su crecimiento más allá de las plataformas digitales.

Nacido en Nueva York y criado en Medellín, Kris R se ha convertido en una de las figuras más representativas del trap hecho en la ciudad. Su propuesta musical le ha permitido ubicarse entre los artistas más escuchados en Colombia y alcanzar presencia en listados de Spotify en 17 países.

Parte de ese crecimiento ha estado impulsado por canciones como “Sople”, “Las Piponas” y “TRAPHPHONE”, además de proyectos recientes como el EP Una Valija En Sentimiento y colaboraciones como “Cositas” junto a Blessd.

A lo largo de su carrera también ha compartido proyectos musicales con artistas de reconocimiento internacional como Rauw Alejandro, Ñengo Flow, Jowell & Randy, Ryan Castro, J Balvin, Myke Towers y Anuel AA.

FOTO: CORTESIA; PRECIOS KRIS R Ampliar FOTO: CORTESIA; PRECIOS KRIS R Cerrar

Las entradas para el concierto estarán disponibles en diferentes etapas. La preventa para clientes Davivienda comenzará el 10 de junio a las 4:00 de la tarde, la preventa fan se realizará desde el 12 de junio, mientras que la venta al público general iniciará el 13 de junio a través de los canales oficiales.