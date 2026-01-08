Cinco trabajos menos estresantes y con el mejor salario en 2026, según Forbes: Entérese

El estrés en el trabajo dejó de ser un problema aislado y se convirtió en una realidad cotidiana, pues estudios recientes revelan que nueve de cada diez empleados sienten estrés en su jornada laboral, mientras que el 50 % reconoce que la sobrecarga de tareas reduce directamente su desempeño.

La situación es aún más delicada si se considera que el 77 % afirma que el estrés impacta negativamente su salud física, con consecuencias que van desde fatiga crónica hasta enfermedades más complejas.

¿Ganar bien siempre implica trabajar bajo presión?

Desde hace años existe una tendencia de que los ingresos altos están necesariamente ligados a ambientes laborales exigentes y estresantes. Sin embargo, un análisis basado en la base de datos de O*NET, que mide la tolerancia al estrés en distintas ocupaciones, demuestra que esto no siempre es así.

El estudio evaluó profesiones con puntuaciones superiores a 60 en tolerancia al estrés, además de variables como presión por tiempos de entrega, conflictos interpersonales y grado de autonomía. El resultado fue una lista de cinco carreras bien remuneradas que destacan por su estabilidad y baja presión diaria.

Mejores trabajos pagos y con menos estresantes

Astrónomos: ciencia con calma y altos ingresos

Salario promedio anual: US$132.170 , aproximadamente $496.651.538 COP

US$132.170 , Crecimiento proyectado: 2 %

2 % Formación requerida: Doctorado

Los astrónomos analizan galaxias, estrellas y fenómenos espaciales en entornos altamente controlados. La planificación a largo plazo y la ausencia de emergencias constantes reducen notablemente el estrés.

Actuarios:

Salario promedio anual: US$125.770 , aproximadamente $472.602.436 COP

US$125.770 , aproximadamente Crecimiento laboral: 22 %

Formación: Licenciatura

Su trabajo se basa en modelos matemáticos y estadísticos para evaluar riesgos financieros. La naturaleza analítica del rol permite jornadas estructuradas y pocas urgencias inesperadas. Para este trabajo es necesario estudiar carreras a fines con finanzas, contabilidad y administración.

Analistas de sistemas informáticos:

Salario promedio anual: US$103.790, aproximadamente $390.008.800 COP

US$103.790, aproximadamente $390.008.800 COP Crecimiento estimado: 9 %

9 % Formación: Licenciatura

Estos profesionales optimizan sistemas tecnológicos y procesos internos. La interacción conflictiva es mínima y el trabajo suele realizarse de forma concentrada y planificada. Las personas que se desempeñan dentro de este cargo se encargan de evaluar sistemas existentes para identificar problemas y oportunidades de mejora.

Cartógrafos y fotogrametristas:

Salario promedio anual: US$78.380, aproximadamente $294.526.349 COP

US$78.380, Crecimiento proyectado: 6 %

6 % Formación: Licenciatura

Se dedican a crear y actualizar mapas con tecnología avanzada. Es una ocupación técnica, con ritmos de trabajo estables y baja presión externa. Este trabajo recopila, analiza y representa datos geográfico y modelos presisos para creas imágenes satelitales, drones y SIG.

Historiadores:

Salario promedio anual: US$74.050, aproximadamente $278.255.628 COP

US$74.050, aproximadamente $278.255.628 COP Crecimiento laboral: 2 %

2 % Formación: Maestría

Investigación, interpretación y análisis histórico definen este rol, caracterizado por autonomía y plazos flexibles. Son personas que se encargan de analizar e interpretar el pasado humano, utilizando fuentes para construir narrativas objetivas sobre eventos, sociedades y culturas.

Claves para elegir una carrera con bajo estrés con buen salario

Para reducir el desgaste laboral, los expertos recomiendan priorizar profesiones con estructura clara, tareas previsibles y horarios estables. Además, explorar cambios de forma gradual , mediante cursos cortos o proyectos piloto, ayuda a tomar decisiones informadas sin asumir riesgos innecesarios.

Bienestar y estabilidad económica sí pueden coexistir

Un salario competitivo no tiene por qué pagarse con agotamiento físico y mental. Cada vez más carreras demuestran que es posible alcanzar estabilidad financiera sin sacrificar la salud, siempre que se elijan entornos laborales alineados con las necesidades personales y un estilo de vida equilibrado.