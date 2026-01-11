NEQUI 2026: ¿Cómo evitar que el cobro del 4x1000? Así se ‘rompen los topes’ // Caracol Radio

Con la llegada del 2026, las billeteras digitales como Nequi siguen siendo protagonistas en la economía diaria de los colombianos. Sin embargo, dos “dolores de cabeza” persisten para los usuarios: los límites mensuales de dinero (conocidos como topes) y el temido impuesto del 4x1000 (Gravamen a los Movimientos Financieros).

Si usted mueve sumas importantes de dinero o usa Nequi como su cuenta principal, es vital que entienda cómo quitar los límites y cómo aprovechar la exención de ley para no perder dinero en cada transferencia.

¿Qué significa tener “Topes” en Nequi?

Por defecto, cuando abres una cuenta en Nequi, esta nace como una Cuenta de Ahorro de Trámite Simplificado (CATS). Según la normativa colombiana, este tipo de cuentas tienen un límite legal de saldo y movimientos mensuales (basado en Unidades de Valor Tributario - UVT).

Si usted supera ese monto en un mes (que para 2026 oscila por encima de los $9.9 millones de pesos en movimientos), la aplicación le impedirá recibir más dinero hasta el mes siguiente. Para evitar esto, debe “Romper los Topes”.

Paso a paso: Cómo romper los topes en Nequi

Al realizar este proceso, su Nequi deja de ser una cuenta de trámite simplificado y se convierte en una Cuenta de Ahorros tradicional.

Asegúrese de tener la última versión de la app Nequi instalada. Tenga a la mano su documento de identidad físico. Vaya a su perfil en la app y busque la opción que dice “Romper Topes” o “Tu tope”. Siga las instrucciones que le pedirá el sistema (usualmente reconocimiento facial y verificación de documento). Costo: Tenga en cuenta que Nequi cobra una tarifa única (que históricamente ha rondado los $15.000 COP) por realizar este trámite administrativo. Este cobro se hace una sola vez en la vida. Una vez aprobado, podrá tener y mover saldos muy superiores (similares a una cuenta bancaria tradicional).

El truco del 4x1000: ¿Cómo evitar pagarlo?

Aquí es donde existe la mayor confusión. Romper topes NO significa que quedas exento del 4x1000 automáticamente; de hecho, puede pasar lo contrario si no tienes cuidado.

Si tienes topes (CATS): Por ley, las cuentas de trámite simplificado están exentas del 4x1000 hasta por 65 UVT mensuales (aprox. $3 millones de pesos en movimientos). Si mueves menos de eso, no pagas.

Por ley, las cuentas de trámite simplificado están exentas del 4x1000 hasta por 65 UVT mensuales (aprox. en movimientos). Si mueves menos de eso, no pagas. Si rompiste topes (Cuenta de Ahorros): Al convertirse en cuenta de ahorros, entras al régimen general.

¿Cómo quedar exento tras romper topes?

La ley colombiana permite que cada ciudadano tenga UNA SOLA cuenta de ahorros exenta del 4x1000 en todo el sistema financiero, siempre que los movimientos no superen los 350 UVT mensuales (aproximadamente $16.4 millones de pesos para 2026).

Para activar este beneficio en Nequi: