Esto significa caminar arrastrando los pies, según la psicología: ¿tristeza o cansancio?

Caminar arrastrando los pies puede parecer un gesto cotidiano o un simple descuido, pero para la psicología y la medicina es una señal que puede revelar mucho más de lo que imaginamos.

Este tipo de marcha, caracterizada por el roce constante del calzado contra el suelo, puede estar asociada tanto a estados emocionales como a causas físicas, según expertos consultados y la Clínica Teknos de España, centro especializado en podología y psicología.

La conexión entre mente y cuerpo

De acuerdo con la psicología del movimiento, la forma en que caminamos refleja de manera inconsciente nuestro estado emocional. Cuando una persona se siente triste, desmotivada o emocionalmente agotada, tiende a moverse con menos energía y propósito. El cuerpo se encorva, los hombros caen y los pies se arrastran como si el peso de las emociones se hiciera físico.

Los especialistas explican que este tipo de marcha puede ser una manifestación corporal del cansancio mental o la apatía emocional. En muchos casos, las personas no son conscientes de ello, pero su cuerpo “habla” a través del movimiento: la falta de impulso en el paso refleja una pérdida de motivación o entusiasmo por la acción cotidiana.

Fatiga, estrés y tristeza: señales que el cuerpo expresa al andar

Desde la psicología, caminar arrastrando los pies también puede ser un signo de agotamiento psicológico o estrés crónico. El exceso de preocupaciones, la falta de sueño o el trabajo emocional constante hacen que el cuerpo se mueva con menor coordinación y energía. En cambio, una persona animada o segura de sí misma tiende a caminar con pasos firmes, ágiles y rítmicos.

En los casos en que este tipo de marcha se vuelve constante, puede indicar una depresión leve o desánimo persistente, especialmente cuando se acompaña de postura encorvada, mirada hacia abajo y lentitud general en los movimientos.

Las causas físicas

La Clínica Teknos de España advierte que arrastrar los pies no siempre tiene un origen emocional. Existen múltiples causas físicas que pueden generar este tipo de movimiento:

Edad avanzada: con el paso del tiempo, los músculos de las piernas y los pies pierden fuerza y elasticidad, lo que dificulta levantar el pie del suelo.

con el paso del tiempo, los músculos de las piernas y los pies pierden fuerza Enfermedades nerviosas o alteraciones motoras: trastornos como el Parkinson o la esclerosis múltiple afectan la coordinación y el equilibrio, provocando una marcha lenta y arrastrada.

trastornos como el o la afectan la coordinación y el equilibrio, provocando una marcha lenta y arrastrada. Lesiones o calzado inadecuado: ampollas, callos o zapatos ajustados pueden llevarnos a arrastrar los pies temporalmente para evitar el dolor.

ampollas, callos o zapatos ajustados pueden llevarnos a arrastrar los pies temporalmente para evitar el dolor. Sobrecarga muscular: la tensión en los músculos tibiales o en la parte delantera de la pierna dificulta el movimiento normal del pie.

la tensión en los músculos tibiales o en la parte delantera de la pierna dificulta el movimiento normal del pie. Acortamiento de la musculatura posterior: cuando los gemelos o el tendón de Aquiles están tensos, el pie no se eleva correctamente, lo que genera la sensación de “arrastrar las punteras”.

cuando los gemelos o el tendón de Aquiles están tensos, el pie no se eleva correctamente, lo que genera la sensación de “arrastrar las punteras”. Tipo de pie o alteraciones biomecánicas: los pies planos o valgos, más comunes en la infancia, pueden causar esta forma de caminar si no se corrigen a tiempo.

El papel de las emociones y la conciencia corporal

Los expertos en psicología corporal coinciden en que las emociones influyen directamente en la postura y en la forma de caminar. En estados anímicos bajos, las personas tienden a moverse con menos energía, reflejando tristeza o falta de motivación. Por eso, recomiendan prestar atención a la forma de andar como un posible indicador del estado interno.

Además, los especialistas en podología aconsejan no ignorar el arrastre de pies si se vuelve constante, ya que puede derivar en lesiones, caídas o desgaste prematuro del calzado.