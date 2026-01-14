Gran despedida a Yeison Jiménez: Bucaramanga tendrá caravana y presentación musical

Bucaramanga, Santander

La gran despedida del artista caldense será hoy en el Movistar Arena en la ciudad de Bogotá y en ciudades como Bucaramanga, se realizará un homenaje de manera simultánea.

La actividad será liderada por el gremio de taxistas; José Ramón Silva confirmó que iniciarán con una caravana que tendrá lugar en el Mesón de los Búcaros.

“Bucaramanga no se puede quedar atrás con los homenajes al maestro. Vamos a salir a las dos de la tarde de la Glorieta del Mesón de los Búcaros, vamos a tomar la carrera 27, vamos a bajar por la calle 105 para dar con el barrio Toledo Plata, donde se encuentra un mural de Yeison Jiménez”, confirmó Silva.

En el barrio Toledo Plata, se encuentra el mural con el rostro del artista caldense que estuvo a cargo del pintor santandereano Jorge Hernández. Allí, Olivares, cantautor regional, a quien Jiménez apoyó en vida, realizará una presentación musical.

“Ahí se le va a dar una serenata, ahí va a cantar no solo un muchacho que tiene una ilusión que ha arrancado de cero, como arrancó Yeison Jiménez, sino que era también su pupilo”, detalló.

El gremio realizó la invitación a todas las personas para que asistan a las actividades programadas en horas de la tarde que rendirán un homenaje al legado que dejó el artista que falleció a sus 34 años en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá.

“Para destacar la enseñanza que nos dejó, que no hay que perder la humildad así tengamos dinero, que no hay que dejar la familia a un lado así tengamos dinero o así estemos en la necesidad más grande. El maestro nos deja una gran lección: la humildad y el sacrificio que cada personita debemos tener y que si luchamos podemos lograr nuestros sueños y salir adelante”, enfatizó.