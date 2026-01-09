Cierre de compuertas de Topocoro bajó el nivel del agua en la ciénaga El Llanito

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El cierre de compuertas en la hidroeléctrica Topocoro provocó una baja en el nivel del agua de la ciénaga El Llanito, en Barrancabermeja.

La situación ocurrió la semana pasada y generó afectaciones a los peces y preocupación por la vida del manatí antillano, una especie en vía de extinción.

La información fue entregada por Secretario de Ambiente y Transición Energética, Leonardo Granados Cárdenas, quien explicó que el hecho no está relacionado con la temporada seca, ya que el municipio aún se encuentra en época de lluvias.

Le puede interesar: Por segundo año consecutivo, Bucaramanga registró la inflación más alta del país

“Tenemos una situación muy delicada en la ciénaga El Llanito. Esto obedece principalmente al cierre de compuertas por parte de la empresa Isagen, que opera la hidroeléctrica de Topocoro”, afirmó el funcionario.

Ante esta situación, el Gobierno Distrital convocó de manera urgente una reunión para el próximo 20 de enero de 2026, con el fin de definir acciones que permitan reducir el impacto ambiental en la ciénaga El Llanito.

Lea también: Denuncian persistentes olores fétidos en varios sectores del área metropolitana de Bucaramanga

En el encuentro participarán la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Corporación Autónoma de Santander (CAS), Isagen, Ecopetrol y la Procuraduría Ambiental y Agraria.

Granados señaló que, de manera presunta, no se habría garantizado el caudal mínimo que permite mantener el nivel del agua en la ciénaga y en el río aguas abajo.

“Consideramos que no se garantizó el caudal mínimo necesario para mantener el nivel hidráulico de la ciénaga y del río”, indicó.

Le recomendamos: Pasaporte sube de precio en 2026: este es el nuevo valor en Santander

Pescadores del sector La Cascajera alertaron que al bajar el nivel del agua, los peces quedan atrapados y mueren.

“Cuando el agua baja de forma brusca, los peces quedan entre las piedras, se golpean y mueren. Eso afecta directamente el recurso pesquero”, explicó Granados.

De acuerdo con la autoridad ambiental, en algunos sectores de la ciénaga el nivel del agua bajó hasta dos metros, quedando zonas con profundidades de apenas 20 y 40 centímetros.

Lea aquí: Admiten acción popular para garantizar recursos de la Transversal del Carare en Santander

Tras las denuncias y solicitudes formales, la empresa reabrió las compuertas y el nivel del agua comenzó a subir. “El nivel ya ha aumentado cerca de 40 centímetros, pero el agua tarda alrededor de 12 horas en llegar a la ciénaga desde la represa”, explicó el secretario.

El caso ya es objeto de un proceso administrativo en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y de una investigación penal en la Fiscalía por presunto daño a los recursos naturales.

Podría interesar: Elecciones Girón: 129 mil ciudadanos podrán votar en 39 puestos confirma la Registraduría

Esta situación puso en riesgo al manatí antillano, una especie en vía de extinción.

Granados recordó que en los últimos siete años han muerto 15 manatíes antillanos en la ciénaga El Llanito, y que solo entre noviembre y diciembre de 2025 se reportaron tres muertes.

“Esta es una alerta seria, porque Colombia se comprometió a proteger esta especie y a evitar amenazas como la desecación y la contaminación de los humedales”, concluyó.