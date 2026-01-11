Hasta $15 millones de recompensa por responsables del asesinato de un policía en Barrancabermeja

Bucaramanga, Santander

En Barrancabermeja, Santander, la policía ofreció una recompensa de hasta $15 millones de pesos por información que pueda dar con la captura de los responsables del asesinato del patrullero Hammer Guisseppe Martínez Sarmiento de 29 años de edad, quien era oriundo del distrito especial.

“Nos unimos en solidaridad no sólo con su familia, a quien acompañamos en este momento tan difícil, sino también con toda la institución policial. Hemos desarrollado una reunión de seguridad en la que hemos enfocado esfuerzos de manera conjunta con nuestras fuerzas militares, con nuestra policía nacional del distrito, para tener unas líneas de investigación muy precisas, que den rápidamente con resultados oportunos y que se puedan llevar ante la justicia los responsables de este hecho”, afirmó Eduardo Ramírez Alipio, secretario de seguridad y convivencia de Barrancabermeja.

La información preliminar con la que cuentan las autoridades indican que el uniformado, quien se encontraba de descanso, fue asesinado en medio de un hurto del que fue víctima en el barrio Internacional, ubicado en la comuna tres.

Guisseppe Martínez se convierte en la cuarta víctima de una ola de homicidios que ya completa 48 horas.