Peaje de Oiba dejó de recaudar más de $60 mil millones durante ocho meses sin cobro

Desde el 16 de enero de este nuevo año 2026 empezaron a regir los nuevos incrementos en los peajes.

Más de 60 mil millones de pesos se habrían dejado de recaudar durante los ocho meses que permaneció suspendido el cobro en el peaje de Oiba, ubicado en la vía que comunica a Bucaramanga con Bogotá.

La cifra fue entregada por la secretaria de Infraestructura de Santander, Jessica Mendoza, luego de que se reactivara el recaudo en este peaje tras varios meses de diálogo entre Invías y la comunidad.

“Son más de 60 mil millones que se han perdido”, aseguró la funcionaria al referirse al tiempo que el peaje permaneció sin operación.

Sin embargo, la situación sigue sin resolverse en los peajes de Los Curos y Curití. Allí continúan las diferencias entre las comunidades y el Gobierno Nacional sobre las inversiones y las obras de mantenimiento que deben ejecutarse en este corredor vial.

Mendoza explicó que los líderes de estos sectores mantienen su disposición al diálogo.“Ellos están dispuestos a que la mesa, el día, hora, cuando lo designe el Ministerio del Interior, están dispuestos a poder seguir en diálogo”, señaló.

Por ahora, el cobro solo fue reactivado en Oiba. Las comunidades de Los Curos y Curití esperan que el Ministerio del Interior e Invías definan una nueva fecha para retomar las mesas de trabajo y buscar un acuerdo que permita restablecer también el recaudo en estos dos peajes.