Arena Bonita supera el 25 % de ejecución y ya recibe ofertas de patrocinio

La Arena Bonita, uno de los proyectos de infraestructura más importantes que actualmente se construyen en Santander, superó el 25 % de ejecución y alcanzó una nueva etapa con la instalación de la primera columna metálica que hará parte de la cubierta del escenario.

Durante la actividad, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, destacó que la obra avanza conforme al cronograma y aseguró que ya existe interés de empresas en vincularse comercialmente al proyecto.

“Hemos tenido varias ofertas para el nombre de la Arena Bonita. Algunos bancos están interesados y estamos esperando sus propuestas”, señaló el mandatario.

Según explicó, estos acuerdos permitirían obtener recursos para el sostenimiento del escenario una vez entre en funcionamiento.

La columna instalada tiene cerca de 19 metros de altura y hace parte de una estructura compuesta por 32 columnas metálicas que soportarán la cubierta principal del recinto. La obra está concebida para albergar eventos deportivos, culturales, empresariales y espectáculos de gran formato.

“Esta Arena Bonita va a ayudar a traer desarrollo económico al departamento de Santander”, afirmó Díaz Mateus, al señalar que el escenario busca fortalecer el turismo, el comercio y la realización de grandes eventos en la región.

La Gobernación indicó que el proyecto continúa avanzando en su fase de construcción y que el inicio del montaje de la estructura metálica marca uno de los hitos más importantes de la obra.