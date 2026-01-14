El dron que estaría usando ‘Primo Gay’, Cabecilla de Disidencias de Calarcá para ubicar las tropas

Alias “Primo Gay”, uno de los cabecillas más buscados de las disidencias de las Farc en Antioquia, no solo se ha consolidado como un hombre clave del Frente 36, sino que además ha convertido las redes sociales, especialmente TikTok, en una vitrina para exhibir poder armado, control territorial y ahora capacidad tecnológica a través del uso de un dron de alta gama.

Imágenes conocidas por autoridades y difundidas en plataformas digitales muestran el dron que pertenece a su estructura armada, operado con un control profesional de largo alcance, tecnología que no corresponde a equipos recreativos y que es utilizada para vigilancia, reconocimiento y seguimiento de movimientos en zonas rurales del norte antioqueño según fuentes consultadas por Caracol Radio.

De acuerdo con fuentes de inteligencia, el dron es usado directamente por la red de alias “Primo Gay” para observar corredores estratégicos, anticipar operaciones de la Fuerza Pública y reforzar el control intimidatorio sobre comunidades campesinas en áreas donde el Frente 36 mantiene presencia armada.

El “personaje” en TikTok: camuflado, armado y desafiante

El uso del dron se suma a una estrategia de exhibicionismo digital que alias “Primo Gay” ha fortalecido en TikTok, donde circulan fotografías y videos en los que aparece camuflado, portando armamento, posando en zonas rurales y enviando mensajes implícitos de dominio territorial.

Las imágenes —como las que se conocen en las que aparece con uniforme camuflado, chaleco táctico o en campamentos improvisados— hacen parte de una narrativa diseñada para intimidar, reclutar y proyectar control, replicando prácticas que antes se limitaban a panfletos o mensajes radiales y que hoy migraron al entorno digital.