Disidencias de Calarcá se movían en caravanas entre Antioquia, Catatumbo y Bogotá para fortalecerse

Informes reservados de inteligencia militar elaborados durante 2024 y conocida por Caracol Radio, registraron que cabecillas de las disidencias de las Farc de ‘Calarca’ se desplazaron hasta Bogotá como parte de una dinámica de movilidad nacional que conectó zonas de Antioquia, el Catatumbo y la capital del país.

De acuerdo con los documentos, estos desplazamientos no fueron hechos aislados, sino parte de una red organizada de traslados, en la que los cabecillas se movían entre regiones, sostenían reuniones, y coordinaban tareas de abastecimiento, comunicaciones y logística, mientras llegaban y salían de la capital.

Rutas desde Antioquia y Norte de Santander

La inteligencia estableció que durante 2024 se presentaron traslados desde municipios del norte y nordeste de Antioquia, entre ellos Anorí, Tarazá, Briceño, Campamento y Angostura, así como movimientos coordinados desde la zona de Tibú, en Norte de Santander.

En esos recorridos, según los reportes, “se movían comisiones armadas, se realizaban reuniones y se articulaban tareas de abastecimiento, comunicaciones y logística”, utilizando rutas terrestres, vehículos, motocicletas y apoyos para el traslado de personas entre subregiones.

Bogotá aparece en los informes como un punto dentro de esa ruta nacional de desplazamientos, donde los cabecillas ingresaban, permanecían por periodos limitados y luego continuaban moviéndose hacia otras zonas del país.

Los documentos, conocidos por este medio, señalan que la llegada y permanencia de estos cabecillas en la capital fue objeto de seguimiento, como parte del monitoreo a sus movimientos, contactos y esquemas de apoyo, mientras se desplazaban entre distintas regiones del país.

Seguimiento pese a escenarios de paz

Los documentos también señalan que el hecho de que algunos cabecillas estuvieran vinculados a escenarios del proceso de paz con el Gobierno Nacional no implicó que dejaran de ser seguidos.

Por el contrario, sus desplazamientos regionales y hacia Bogotá continuaron siendo observados, precisamente para establecer cómo se movían, con qué apoyos contaban y qué capacidad de coordinación mantenían las estructuras armadas.

Cabecillas vinculados a escenarios del proceso de paz

En los informes aparecen mencionados cabecillas que figuraban vinculados a escenarios del proceso de paz, mientras se documentaban sus desplazamientos:

Jesús María Restrepo Borja, alias ‘Darlinson’ o ‘El Panda’

Javier Alonso Veloza García, alias ‘Jhon Mechas’

Erilson Echavarría Escobar, alias ‘Ramiro’ o ‘El Ruso’

Cabecillas sin vínculo con procesos de paz

En la misma documentación figuran otros cabecillas sin relación con procesos de paz, que también hacen parte de la movilidad registrada en 2024: