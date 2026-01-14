General Yor William Cotua asumió como comandante de la Fuerza de Tarea Omega

El 13 de enero de 2026, en el Fuerte Militar de Larandia ubicado en el área general del municipio de La Montañita, Caquetá, el brigadier general Carlos Ernesto Marmolejo Cumbe hizo entrega del mando de esta unidad insignia al brigadier general Yor William Cotua Muñoz.

El brigadier general Cotua con amplia trayectoria operacional, quien venía desempeñándose como comandante de la Vigésima Séptima Brigada de Selva del Ejército Nacional, en el departamento del Putumayo.

“La ceremonia militar fue presidida por el señor mayor general Royer Gómez Herrera, comandante del Ejército Nacional , acompañado por altos mandos militares y policiales, autoridades civiles e invitados especiales, quienes resaltaron la importancia estratégica de la Fuerza de Tarea Omega en la protección de la población civil y la estabilidad de los departamentos del Meta, Caquetá y Guaviare”, explicó el Ejército.

Durante el acto protocolario se exaltó la labor y los resultados operacionales alcanzados por el general Marmolejo, quien estuvo al mando de la Fuerza de Tarea Omega durante los años 2024 y 2025, periodo en el cual, en el marco del Plan de Operaciones Ayacucho Plus del Ejército Nacional, se afectó de manera sostenida a los grupos armados organizados residuales.

Como resultado de esta ofensiva se desmantelaron 132 laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca y 6 de clorhidrato de cocaína, se capturaron más de 40 integrantes de estas estructuras, 27 se sometieron a la justicia y 7 menores de edad fueron recuperados.

Así mismo, se reveló que se ubicaron 37 depósitos ilegales, se incautaron 110 armas, 70.000 cartuchos y 475 artefactos explosivos improvisados".

“En el componente social y ambiental, se sembraron 56.000 plántulas y más de 68.000 personas fueron beneficiadas mediante Jornadas de Apoyo al Desarrollo, fortaleciendo la seguridad, la legalidad y el tejido social en Meta, Caquetá y Guaviare”, anadió la información.