Alerta en el Inpec: Estas son las cifras de violencia; van más de 1.100 amenazas y 58 atentados

El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, coronel Daniel Gutiérrez, reveló que desde 2023 se han presentado 58 atentados que han dejado 22 funcionarios y un menor de 11 años asesinados en Colombia.

El alarmante informe también estableció que 38 trabajadores han resultado lesionados en medio de los ataques que se han presentado en varias zonas del país.

El coronel Gutiérrez le confirmó a Caracol Radio que se han presentado en total 1.136 amenazas de muerte contra los guardianes y empleados administrativos del Instituto en diferentes regiones.

Además, reconoció que tanto solo él ha recibido 26 amenazas desde 2023, por lo que su seguridad está en constante riesgo.

Crimen del director de La Modelo

El 16 de mayo de 2025, Colombia se estremeció con el atentado en el que fue asesinado el entonces director de la cárcel La Modelo de Bogotá, coronel retirado Élmer Fernández.

Los hechos ocurrieron mientras la víctima se movilizaba en un vehículo entre el penal y su residencia. Específicamente en la calle 80 con carrera 30, en el sentido sur-norte, ocurrió el ataque.

Condena

A mediados del mes de junio de 2025, un juez penal especializado de Bogotá condenó a 27 años de prisión a los cuatro responsables del asesinato del coronel (r) Élmer Fernández, quien se desempeñaba como director de la cárcel La Modelo.

Los sentenciados, Anyelo Cárdenas Cuca, Diego Alejandro Murillo Rivera, Sharon Juliet Martínez Roa y Juan David Beltrán Torres, aceptaron su participación en los hechos mediante un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el cual fue avalado por el juzgado.

Durante la investigación, liderada por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, se determinó que los condenados cumplieron roles clave en la planeación y ejecución del homicidio. Beltrán Torres fue quien disparó contra la víctima, mientras que Murillo Rivera lo transportó en motocicleta.

Entretanto, Martínez Roa y Cárdenas Cuca vigilaron los alrededores de la cárcel y siguieron al coronel (r) cuando salió del penal en un vehículo oficial. Desde otra motocicleta, informaron al sicario sobre la ruta del funcionario, facilitando el ataque.

Los cuatro fueron condenados por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.

¿Qué dicen los trabajadores?

En el Noticiero de Medio Día de Caracol Radio habló Óscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), quien expresó su preocupación por la delicada situación que se presenta con los funcionarios del Inpec.

“Hay que decirle a la sociedad y al Gobierno Nacional que estos son hechos de violencia sistemática, que se generan a raíz del trabajo tan difícil que nosotros realizamos dentro de las cárceles. La población reclusa de Colombia es la más poderosa a nivel delincuencial de casi toda Latinoamérica”, afirmó.

También señaló que, debido a ese poder que continúan teniendo tras las rejas, cuando se adopta una decisión administrativa que los afecta, toman represalias como “la muerte a los funcionarios” y esto se ve reflejado en el plan pistola.

