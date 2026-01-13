Muere el hijo menor de edad del director del Centro Penitenciario de Neiva tras atentado

Hace pocos minutos falleció Ismael Rodríguez, menor de 11 años de edad, hijo de Edgar Enrique Rodríguez Muñoz, recién posesionado director de la cárcel de Rivera, quien había resultado gravemente herido en el atentado armado ocurrido en la mañana de este martes en la vía Neiva–Rivera.

De acuerdo con información confirmada por el INPEC, el niño recibió un impacto de bala en el cráneo que le ocasionó muerte cerebral. Pese a los esfuerzos médicos, el menor murió en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, donde permanecía en estado crítico desde el ataque.

Los hechos se registraron hacia las 6:53 de la mañana, cuando el director del penal se desplazaba en un vehículo particular junto a su hijo y el subdirector de la cárcel de Rivera, Renato Solano Osorio, por la ruta 45. En el trayecto, un motociclista interceptó el automotor y disparó en al menos seis ocasiones. El subdirector recibió dos impactos de arma de fuego, uno en el abdomen y otro en el tórax, mientras que el director y el conductor resultaron ilesos.

A través de un comunicado oficial, la Dirección General del INPEC lamentó y repudió este crimen, rechazó cualquier acto de violencia contra sus funcionarios y familiares, y pidió a las autoridades avanzar con celeridad para identificar a los autores materiales e intelectuales. Las investigaciones continúan tanto en el lugar de los hechos como en el centro asistencial.