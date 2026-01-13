Atentado contra directivos de la cárcel de Neiva deja dos heridos, entre ellos un menor de 11 años

El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez, confirmó que se presentó un atentado contra los directivos de la cárcel de Neiva (Huila), en el que resultaron dos personas heridas, entre ellas un menor de 11 años.

Según se conoció, el ataque sicarial ocurrió a las 7:00 de la mañana de este martes, 13 de enero, en la glorieta del cementerio Los Olivos en la vía Neiva - La Rivera.

En el hecho resultó lesionado, el subdirector de la cárcel, coronel en retiro Renato Solano Osorio y un menor de 11 años de edad, quien según la información preliminar, presenta una herida con arma de fuego en la cabeza.

Se trata del hijo del recién posesionado director del penal, Édgar Rodríguez, quien también se movilizaba en el vehículo Mazda de color gris y resultó ileso.

En el mismo carro también se movilizaba el dragoneante Cristian Hernández, quien tampoco resultó herido.

Todos se dirigían hacia el colegio La Fragua km 4 vía a Rivera.

¿Cómo ocurrió?

Preliminarmente, se conoció que dos motociclistas interceptaron el vehículo y dispararon en varias oportunidades.

El automotor presenta 5 impactos de arma de fuego.

La Fiscalía General de la Nación investigará el hecho.