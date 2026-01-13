Ofrecen hasta $50 millones de recompensa por responsables de atentado en vía Neiva–Rivera

Este es el vehículo en el que se movilizaban el director de la cárcel de Neiva, su hijo de 11 años y el subdirector del centro penitenciario, y donde fueron atacados en un atentado armado que dejó como víctima fatal al menor y mantiene en delicado estado de salud al subdirector, coronel (r) Renato Solano Osorio.

Las autoridades del Huila ofrecieron una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien suministre información que permita dar con los responsables del atentado armado ocurrido en la vía que comunica a Neiva con el municipio de Rivera, donde fue asesinado un menor de 11 años, hijo del director de la cárcel de Rivera.

De acuerdo con la Policía Nacional, dos hombres que se movilizaban en motocicleta atacaron el vehículo en el que se desplazaban el director del INPEC de Rivera, Edgar Enrique Rodríguez, el subdirector coronel (r) Renato Solano Osorio y el menor de edad. Tras el ataque, el niño fue trasladado al Hospital Universitario de Neiva, donde falleció debido a la gravedad de las heridas. El subdirector permanece bajo atención médica.

De manera inmediata se activó un plan candado integral, con apoyo de la Policía Nacional, Ejército, Fiscalía, CTI y Sijín, para cerrar posibles rutas de escape y avanzar en la identificación de los responsables. Las autoridades también adelantan la recolección de videos de cámaras de seguridad del sector.

Durante un Consejo de Seguridad extraordinario, el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, confirmó la conformación de un equipo especial de investigación y anunció seguimientos semanales al caso. Además, se convocó un nuevo consejo de seguridad en el municipio de Baraya para evaluar la situación de orden público en esa zona del departamento.

Por su parte, el alcalde de Neiva, Germán Casagua Bonilla, reiteró el llamado a la ciudadanía para entregar información de manera confidencial a la línea 123, y aseguró que toda la institucionalidad está dispuesta para esclarecer este crimen que ha generado consternación en la región.