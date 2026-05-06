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“No debería ser enjuiciado, es un hombre normal, padre de familia”: hijo de secuestrado por el ELN

Nicolás Pacheco, hijo del funcionario del CTI de la Fiscalía, Jesús Antonio Pacheco, habló con el Noticiero del Mediodía en Caracol Radio sobre el drama que revive su familia, puesto que su padre, además de llevar casi un año secuestrado, fue sometido a un supuesto ‘juicio revolucionario’.

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Como si no fuera sufciente el tiempo de cautiverio que ya acumula Pacheco, la guerrilla profirió lo que consideran como una “condena” de 60 meses (5 años) en contra del funcionario. Frente a estos hechos la familia pidió apoyo de las autoridades y el Gobierno nacional.

“No ha habido ninguna conexión con el Gobierno para que ellos vuelvan a sus casas”, lamentó Nicolás Pacheco, quien relató que la última prueba de vida de Jesús Antonio es un video de hace una semana en el que manifiesta disgusto por la inacción del Estado.

¿Cómo se enteraron del ‘juicio revolucionario’?

De acuerdo con Nicolás Pacheco, hijo del funcionario secuestrado por el ELN , desde los primeros dos meses del secuestro de Jesús Antonio tenían conocimiento de la intención de someterlo a dicho ‘juicio revolucionario’.

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Aunque les habían adelantado recientemente la noticia sobre la ejecución de dicho procedimiento, se enteraron a través de un video de 40 minutos en el que se lleva a cabo el supuesto “juicio”.

“Es fuerte porque tardan en decidir si va a ser un juicio capital o un juicio diferente; el corazón lo tiene uno en la mano y escuchar el tiempo tan alto que le dan por haber dado su vida al Estado en su trabajo, me parece cruel, ridículo y humillante”, señaló.

Pacheco formó parte inicialmente del DAS, institución en la que se desempañaba en labores de seguridad, lo que según su hijo podría ser una de las causas para el “juicio” de la guerrilla.

“No debería ser enjuiciado, es un hombre normal, un padre de familia”, clamó Nicolás.

Mensaje a Jesús Antonio Pacheco en el cautiverio

Nicolás Pacheco le pidió a las autoridades y al Gobierno nacional no olvidarse de la situación que vive su familia y las de los otros tres secuestrados que se encuentran en esta penosa situación.

“Eso es un acto de un país viejo, un país que debió haber avanzado en la no repetición”, resaltó.

Finalmente, dejó un emotivo mensaje a su padre: “Lo espero, lo necesitamos aquí en casa, no se deje caer, esas personas no van a romper el alma a una buena persona”.

Escuchar la entrevista completa:

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