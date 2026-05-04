Los Golpistas: Jaime Bayly reflexiona sobre el título de su libro y la política colombiana

En entrevista con Caracol Radio, el reconocido escritor y periodista Jaime Bayly ofreció una perspectiva incisiva sobre la política colombiana, abordando desde la presidencia de Gustavo Petro hasta las dinámicas internas de la derecha uribista, sin dejar de lado sus propias reflexiones sobre la democracia y la figura del candidato presidencial, Iván Cepeda.

Bayly reveló que el título original de su libro era “Cabrones de Mala Entraña”, un nombre que según él le encantaba y que consideraba más “malicioso” que el actual, “Los Golpistas”. Explicó que tanto Hugo Chávez como Fidel Castro encajaban en esa descripción”.

Al analizar el actual gobierno de Colombia, Bayly describió el momento como “sensible” y señaló que Petro, quien “empezó como moderado”, se ha ido “radicalizando” con el tiempo. A pesar de esta observación, el periodista se mostró confiado en la solidez de la democracia colombiana. Si el susto consiste en creer que la democracia colombiana está amenazada, que Petro se la puede cargar, que Cepeda la puede dinamitar, yo creo que ya pasaron la prueba", afirmó.

Bayly siempre sostuvo que Petro “podía ser un hombre con ideas equivocadas, pero no escondía un dictador”, y considera que no lo ha sido. Destacó que el presidente colombiano “no ha tratado de cambiar la Constitución, no ha inspirado a la reelección, no se ha comportado en el poder como autócrata”. No obstante, su evaluación de la gestión de Petro fue contundente: “Ha sido un gobernante mediocre en mi opinión. Yo creo que en líneas generales ha fracasado”.

La confianza de Bayly en la democracia colombiana se basa en la robustez y longevidad, “que está en pie desde el año 57 del siglo pasado”, y que cree que “no va a colapsar ni por culpa de Petro ni por culpa de Cepeda”. Además, expresó su deseo de creer que la mayoría de las personas que votan a la izquierda “quiere cuidar la democracia”.

“Es un hombre gobernado por el caos: Bayly sobre el presidente Petro

Sobre la inocencia del presidente Petro, el escritor argumentó que “es uno hoy y es otro mañana y es uno bien distinto pasado mañana. Petro no tiene consistencia”. Lo describió como un hombre “gobernado por el caos” que ”va cambiando sus discursos, va cambiando dando a sus aliados, eh, se modera, como dijiste tú, después se radicaliza, ve que le conviene más en las encuestas".

La figura de Iván Cepeda también fue objeto de análisis. Bayly confesó que el candidato presidencial le da “un poco de miedo” y lo ve más “orgánico, más ortodoxo que Petro”. Si tuviera la oportunidad de entrevistar a Cepeda, Bayly le preguntaría directamente: “¿Usted odia a Álvaro Uribe?”. Su preocupación radica en que, si existe ese odio personal, “no conviene”.

Finalmente, Bayly se refirió a las próximas elecciones y las posibilidades de que Abelardo de la Espriella, a quien ve con probabilidades de ganar las elecciones por ser un “showman” y un “buen seductor”, incluso por encima de Paloma Valencia, la candidata del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

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