Inpec: subdirector de la cárcel de Neiva involucrado en el atentado sí había recibido amenazas

En estado crítico de salud permanece el coronel en retiro Renato Solano Osorio, subdirector de la cárcel de Neiva, Huila, tras resultar gravemente herido en un atentado a bala ocurrido en la mañana de este martes 13 de enero de 2026. En los mismos hechos perdió la vida un niño de 11 años, hijo del director del establecimiento penitenciario, Edgar Enrique Rodríguez Muñoz, quien se movilizaba en el mismo vehículo y salió ileso.

Tras el ataque, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que el subdirector herido sí había recibido amenazas previas, aunque estas no derivaron en la asignación de un esquema especial de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

La información fue revelada por el coronel Rolando Ramírez, subdirector del Inpec, durante una entrevista concedida al programa 6AM W de Caracol Radio, en la que explicó que la activación de medidas de protección depende de la existencia de una amenaza concreta o de una intención clara de atentar contra la vida de un funcionario.

“No necesariamente todas las acciones violentas están precedidas por amenazas previas”, señaló el oficial durante la entrevista en 6AM W de Caracol Radio, al recordar que existen antecedentes de atentados contra directivos de establecimientos penitenciarios sin alertas formales, como ocurrió en mayo de 2024.

Durante el diálogo radial, Ramírez precisó que, si bien no todos los directores de cárceles del país han sido amenazados, el solo ejercicio de estas funciones representa un nivel de riesgo elevado. En ese sentido, anunció que el Inpec solicitará formalmente que no sea un requisito indispensable la existencia de una denuncia previa para evaluar la adopción de esquemas de protección para directores y subdirectores de centros de reclusión.

Las cifras expuestas por el coronel Ramírez en 6AM W de Caracol Radio evidencian la magnitud del problema de seguridad. Solo en 2025 se registraron 19 atentados contra funcionarios del Inpec, con un saldo de 14 personas lesionadas y 8 fallecidas. Entre 2024 y 2025, 31 directivos fueron clasificados con nivel de riesgo extraordinario, de un total de 124 directores de establecimientos penitenciarios en el país. Además, durante el año anterior se reportaron 347 amenazas contra funcionarios del sistema carcelario a nivel nacional.

Pese a este panorama, el subdirector del Inpec destacó el compromiso del personal penitenciario. “Nos encontramos con funcionarios muy valerosos, que entienden las condiciones de riesgo que implica ser funcionario penitenciario en Colombia, pero que aun así deciden apostarle a esta labor”, afirmó.

Finalmente, frente a eventuales traslados de cabecillas de organizaciones criminales a cárceles de mediana y máxima seguridad como Los Costeños y Los Pepes, el Inpec reiteró que los directores de los establecimientos deberán garantizar el cumplimiento estricto del régimen interno, reforzar los controles y evitar que la ciudadanía resulte afectada por acciones criminales originadas desde los centros de reclusión.