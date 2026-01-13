Traición interna habría llevado a la caída de ‘Santiago’, máximo cabecilla del ELN en Chocó

La muerte de Hernán Chica Palacios, alias Santiago, máximo cabecilla del Frente de Guerra Occidental del Ejército de Liberación Nacional (ELN), ocurrida en el municipio de San José del Palmar, Chocó, se habría producido como resultado de una traición desde su círculo más cercano, según información conocida tras la operación lanzada por las Fuerzas Militares.

De acuerdo con fuentes de inteligencia, uno de sus hombres de mayor confianza habría sido quien generó las condiciones para exponerlo y facilitar su ubicación por parte de las autoridades. Se trata de Edwin Londoño Arango, alias Genaro, Albeiro o El Mono, un guerrillero con amplio historial criminal y quien estaba a cargo de la estructura Ernesto Che Guevara.

Con el paso del tiempo, alias ‘Genaro’ se fue ganando la confianza de Santiago y comenzó a ejercer una influencia creciente en el direccionamiento de la estructura del ELN que delinque en Chocó, Valle del Cauca, Antioquia y Risaralda. La confianza llegó a tal punto que Santiago le informaba directamente sobre sus movimientos y desplazamientos.

Sin embargo, a medida que las finanzas ilegales del grupo —producto de la extorsión, la minería ilegal y el narcotráfico— aumentaban, Genaro empezó a analizar la posibilidad de sacar del camino a su jefe. Para ello, comenzó a desmontar silenciosamente los anillos de seguridad, mientras le aseguraba a Santiago que permanecían intactos.

“Según se estableció, cuando Santiago llegaba a zonas como Medio San Juan, Genaro le indicaba que contaba con un amplio control territorial, cuando en realidad había retirado a buena parte del personal hacia otros puntos como Istmina. Esta maniobra se repitió en varios lugares y en distintas ocasiones, sin que el cabecilla lo advirtiera”, advierte el informe de inteligencia que conoció Caracol Radio.

La disputa interna también estuvo motivada por el manejo del dinero. “Genaro habría aprovechado esa fragmentación para apropiarse de millonarios recursos que destinó a su beneficio personal, luego de conocer que Santiago invertía parte de los fondos de la estructura en locales comerciales, fincas, vehículos de carga, casas y apartamentos en ciudades como Quibdó, Cali, Carepa, Pereira y Cartagena”.

Siguiendo ese mismo modelo, Genaro involucró a familiares y amigos como testaferros, poniendo a su nombre haciendas, maquinaria amarilla, bares, cantinas y apartamentos.

“El fraccionamiento del mando se profundizó por la ausencia de Emilse Oviedo, alias La Abuela, máxima cabecilla del ELN en Chocó, quien permanece en Venezuela recuperándose de problemas de salud y evadiendo una fuerte ofensiva militar en su contra. Esta situación debilitó la cohesión interna y aceleró las ambiciones de Genaro”, añade el informe inteligencia.

En ese contexto, y aprovechando la temporada de fin de año, Genaro recomendó a Santiago pasar Navidad y Año Nuevo en San José del Palmar, asegurándole que se trataba de una zona bajo control absoluto. Santiago aceptó, en parte porque allí residen familiares y antiguos conocidos.

Las tropas lograron detectar el desplazamiento del cabecilla, por quien se ofrecía una recompensa superior a los 1.600 millones de pesos. Aunque inicialmente se consideró compleja la operación por los supuestos anillos de seguridad, el uso de drones con sensores térmicos y herramientas tecnológicas de inteligencia permitió establecer que la escolta estaba dispersa o ausente.

Con esa información, se planeó una operación conjunta con inserción de tropas por tierra, río y aire, que culminó con la muerte de alias ‘Santiago’, un cabecilla con más de 28 años de trayectoria criminal, responsable de al menos 10 paros armados que provocaron confinamientos, desabastecimiento de alimentos, medicamentos y afectaciones humanitarias en varias regiones.

Tras el operativo, algunos hombres del ELN lograron retirar el cuerpo y enterrarlo en un punto aún no revelado, con el fin de evitar su recuperación por parte de las autoridades. No obstante, un trabajo minucioso de la Infantería de Marina y el Ejército Nacional tendría ya ubicado el lugar de sepultura.