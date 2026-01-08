Combates en Anorí dejan un presunto guerrillero del frente 36 muerto

Anorí- Antioquia

El Ejército reportó que en las últimas horas sostuvieron un combate con un grupo ilegal en zona rural del municipio de Anorí, en el Nordeste de Antioquia, en cuya acción se reporta una novedad, aunque se recalca que la acción estatal continúa en la noche de este miércoles.

Según la Séptima División del Ejército, el combate se reportó entre la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 7 (FUDRA) y el frente 36 de las disidencias lideradas por alias Calarcá en la vereda Los Trozos de esa población. El reporte parcial de las tropas castrenses es que hay un presunto guerrillero muerto en el combate.

Por ahora no se detalla si hay material incautado o personas capturadas debido a que aún las operaciones continúan en el territorio con la intención de garantizar la tranquilidad a la comunidad rural de Anorí.