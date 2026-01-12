Infantería de Marina ya realiza patrullajes en sectores priorizados de Cartagena

Bajo el liderazgo del alcalde mayor Dumek Turbay, y dando cumplimiento a lo anunciado por el mandatario a finales de 2025, Cartagena refuerza su estrategia de seguridad con la presencia plena y permanente del Batallón de Infantería de Marina N.° 12, con jurisdicción en todo el territorio, fortaleciendo el control territorial y la seguridad en los barrios y corregimientos de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En conjunto con la Administración Distrital, la Armada Nacional y la Policía Metropolitana, las autoridades vienen analizando de manera permanente el comportamiento de los delitos que más afectan a los cartageneros, lo que ha permitido diseñar e implementar una estrategia integral y focalizada.

Las acciones se desarrollan en barrios como Olaya Herrera, El Pozón, Mercado de Bazurto, La Candelaria, Fredonia y Nuevo Paraíso, así como en sectores específicos de Olaya Herrera, como El Tancón, y en Rafael Núñez.

Durante los recorridos conjuntos entre la Infantería de Marina y la Policía Metropolitana se adelantan planes de registro y control a personas, verificación a establecimientos de comercio e intervención frente a situaciones que afecten el orden público y la seguridad ciudadana.

Los operativos continuarán en otros sectores de Cartagena, reafirmando el compromiso institucional con la tranquilidad, la sana convivencia y seguridad de todos los cartageneros.