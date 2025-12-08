Cae red que enviaba cocaína en contenedores de banano desde el Urabá, Santa Marta y Cartagena

Bienes en extinción de dominio por lavado de activos y narcotráfico desde Urabá, Cartagena y Santa Marta. Foto: Fiscalía.

Antioquia

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Delegada para las Finanzas Criminales y en articulación con la Policía Nacional y la Interpol, desmanteló una red señalada de lavar millonarios recursos provenientes del envío de cocaína a Estados Unidos desde las costas del Golfo de Urabá, Santa Marta y Cartagena.

La investigación de las autoridades permitió establecer que la organización enviaba cargamentos de clorhidrato de cocaína camuflados en contenedores con frutos secos y bananos, así como en lanchas rápidas tipo gofast que transitaban por países de Centroamérica.

“En sectores económicos como logística portuaria, específicamente en la producción de estivas utilizadas para el transporte de producción del banano, también sociedades inmersas en el sector de la hotelería e inmobiliario, dieron apariencia de legalidad a 53 mil millones de pesos presuntamente producto de la actividad del narcotráfico”, explicó la directora especializada contra el Lavado de Activos, Sandra Liliana Mesa.

Alias Cholo Banano y su conexión con el Clan del Golfo

Según la Fiscalía, el entramado estaría liderado por Jorge Eliecer Fuentes Gulfo, alias “Cholo Banano”, empresario del sector frutícola e inversionista deportivo en Urabá y Medellín. El hombre sería uno de los principales sostenes financieros del Clan del Golfo desde 2011 y ahora permanece recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá, mientras avanza su trámite de extradición.

“Alias Cholo Banana, era considerado como un presunto narco invisible al servicio del Clan del Golfo. Él sería quien coordinaba envíos de cocaína en contenedores desde puertos de Urabá, Santa Marta y Cartagena con destino a los Estados Unidos, usando como puente países en Centroamérica y México”, detalló el director especializado de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro.

Durante allanamientos en Apartadó, en el Urabá antioqueño, fueron capturados tres presuntos colaboradores del esquema de lavado de activos.

Martha Elena Santacruz Palacios, alias La Contadora: habría creado empresas fachada, administrado recursos del lavado, manejado doble contabilidad e invertido en el sector inmobiliario.

Luis Fernando Díaz Roldan, alias Pollo: señalado socio que habría adquirido 70 bienes y dos empresas con dineros del narcotráfico. Estos inmuebles eran arrendados sin contratos y con pagos en efectivo para evitar seguimiento.

Juan Carlos Herrera Rodríguez, alias Juanca: presuntamente encargado de la logística y movilización de altas sumas de dinero en Urabá.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos les imputó los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares y un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento privativa de la libertad.

De manera simultánea, la Fiscalía impuso medidas de embargo, secuestro y toma de posesión sobre 99 inmuebles, nueve sociedades, cuatro vehículos y dinero en dos productos financieros. El valor preliminar de los bienes afectados asciende a $70.000 millones, ubicados en municipios de Antioquia y en Ayapel, Córdoba, que figuraban a nombre de familiares y colaboradores usados como testaferros.