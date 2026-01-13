Salpicado en caso UNGRD será oficialmente viceministro de Ciencia

El pasado 8 de enero, mientras muchos colombianos estaban apenas aterrizando en el nuevo año, la Presidencia de la República publicó la hoja de vida de Kevin Fernando Henao Martínez para ocupar el cargo de viceministro de Talento y Apropiación Social del Conocimiento, en el Ministerio de Ciencia, después de varios meses de encargo.

La publicación, que es el paso previo a un nombramiento oficial en el Gobierno Nacional, pasó desapercibida, pese a que se trata de un nombre que está vinculado al caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el escándalo de corrupción más grave de la administración de Gustavo Petro.

¿Quién es el nuevo viceministro?

Se trata de un joven politólogo de la Universidad Nacional, especialista en Administración Pública Contemporánea de la Escuela Superior de Administración Pública y quien fuentes señalan como muy cercano al hoy preso exministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

Su trayectoria profesional inició junto a Velasco, desde la época en que este era senador del Partido Liberal. Después, cuando llegó al Gobierno, Henao acompañó a Velasco desde su paso por la Alta Consejería para las Regiones y hasta su llegada al Ministerio de Interior.

Además de asesor, fue director de Asuntos Legislativos, un cargo clave en la relación entre el Gobierno y el Congreso. De hecho, Henao sostenía interlocución permanente con senadores y representantes, varios de los cuales hoy están salpicados en el proceso de la UNGRD.

Su nexo con la Unidad no solamente se dio desde el Ministerio. El nuevo viceministro ayudó a Velasco durante el encargo en esa entidad y de hecho lideró el empalme con Olmedo López, principal protagonista del desfalco.

Una vez su jefe salió del Gobierno, Henao llegó al Ministerio de Ciencia, donde ha tenido una carrera en ascenso, siendo asesor, director técnico y ahora viceministro.

¿Cuál es la relación del viceministro de Ciencias con el escándalo de la UNGRD?

El pasado 5 de agosto de 2025 la Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía para investigar penalmente a Kevin Fernando Henao. Conforme a la declaración de Olmedo López, Henao “envió la lista de los congresistas del Pacto Histórico que no votaron en una de las convocatorias del partido político para cerrarle las puertas en la UNGRD con los proyectos que presentaran”.

Sumado a ello, el ahora viceministro acompañaba permanentemente a Velasco a reuniones en el Ministerio de Hacienda, el Congreso y otras entidades, las cuales están siendo investigadas por las autoridades y son elementos clave para reconstruir lo sucedido y establecer responsabilidades.

Su futuro está en manos de la Fiscalía, que hasta ahora no lo ha citado oficialmente. Mientras tanto, todo parece indicar que seguirá en el Alto Gobierno, a siete meses de que finalice el mandato Petro.

Esta es la hoja de vida de Kevin Fernando Henao Martínez: