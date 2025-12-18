Petro sobre Bonilla y Velasco: “Ojalá tuviera un detector energético para detectar al corrupto”

Una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá consideró que sí hay pruebas que los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla; y del Interior, Luis Fernando Velasco, habrían ordenado el direccionamiento de contratos para “comprar” a congresistas en medio del escándalo de corrupción.

Esta noticia se produjo en medio de la alocución presidencial que Gustavo Petro se encontraba haciendo donde presentó el informe de lucha contra el contrabando. Allí, al finalizar, se le preguntó al mandatario por este tema de los exministros condenados.

“No puedo decir que sean o no sean corruptos, no es mi labor. Yo conozco a Bonilla porque es un profesor y sé de su obsesión por la teoría económica. Sé también que es ingenuo y le advertí muchas veces: ‘ojo con la extorsión’, pero el tema se llama Olmedo en ese caso (…) los que se robaban la plata en la UNGRD ya estaban allí, ojalá yo tuviera un detector energético para detectar al corrupto antes”, dijo el mandatario.

Por el momento, se encuentran en etapa de apelación, pero esto no suspende la orden. Lo que sigue es esperar tres meses a que la Fiscalía radique el escrito de acusación y sean llamados a juicio.

