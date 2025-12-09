Carlos Carrillo cuestiona aspiraciones políticas de implicados en caso UNGRD

El actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, cuestionó duramente que personas mencionadas o investigadas dentro del escándalo de corrupción que golpea a esa entidad estén presentando sus candidaturas al Congreso para las elecciones de 2026.

Carrillo afirmó que el país lleva “dos años hablando día y noche del escándalo”, recordando que un expresidente del Senado - Iván Name- y uno de la Cámara - Andrés Calle- están privados de la libertad; exfuncionarios como César Manrique y Carlos Ramon González tienen circular roja de Interpol y antiguos ministros como Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, están cerca de enfrentar la justicia.

“Sin embargo muchos de los involucrados, incluso sub júdice, andan orondos presumiendo sus inscripciones al Congreso.

En partidos de todas las tendencias ideológicas han recibido avales, esto es un insulto al país. ¿Por qué no se dedican mejor a su defensa? Una cosa es el derecho a la presunción de inocencia y otra muy distinta el descaro”, dijo el director a través de sus redes sociales.

Carrillo aseguró que, en su opinión, existe una diferencia entre el derecho a la presunción de inocencia y lo que describió como “el descaro” de lanzarse a competir electoralmente en medio de investigaciones.

Entre los nombres mencionados Carrillo incluyó a los congresistas Julio Elías Chagüi, Martha Peralta, Wadith Manzur y Berenice Bedoya, y sumó a la lista a Alexander Angulo, candidato al Senado por la coalición Fuerza Ciudadana.

Carrillo lo describió como “el eslabón perdido entre Olmedo López y Sneyder Pinilla” y aseguró que habría intentado “atrincherarse” en la entidad pese a ser contratista.

“Fue uno de los que quiso atrincherarse en la @UNGRD, un contratista que ni siquiera pasaba cuentas de cobro. Espero que la Fiscalía lo llame a testificar, sin duda sabe mucho y aún hay demasiadas piezas que faltan en el rompecabezas de la empresa criminal que se enquistó en la UNGRD”, explicó.

La respuesta de Alexander Angulo

Tras los cuestionamientos de Carrillo, Angulo reconoció haber conocido a los exdirectores Olmedo López y Sneyder Pinilla, pero reiteró que esto ocurrió en el contexto de la lista de la Decencia, donde, según él, le retiraron un aval que denunció ante la Fiscalía.

Angulo también afirmó que ha acompañado a distintos procesos políticos, incluido el del actual presidente Gustavo Petro.

“Me alegro mucho que el señor @CarlosCarrilloA se tome el trabajo de nombrarme! “ladran los perros…”

Pero me gustaría que tuviera la capacidad de hacerlo en un debate político! Claro que conocí a Olmedo y a Sneyder era la lista de la #Decencia donde me quitaron el aval y lo denuncié en @FiscaliaCol

También acompañé a otros y al hoy presidente @petrogustavo

Lo espero: El Debate!”, indicó a través de sus redes sociales.