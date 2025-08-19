¿Vienen imputaciones?, Jueces decidirán futuro de Olmedo López y Sneyder Pinilla como testigos por caso UNGRD

En manos de jueces de la República están dos principios de oportunidad claves para destapar por completo el entramado de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo. Los exdirectivos Olmedo López y Sneyder Pinilla están por convertirse en testigos contra una veintena de congresistas, contratista y exalfiles del Gobierno Nacional.

Lea también: Las revelaciones contra congresistas y exministros que trae el principio de oportunidad de Sneyder Pinilla

Las fechas claves son 20 y 26 de agosto, esos días dos jueces de garantía decidirán si imparte legalidad a las negociaciones judiciales con las que López y Pinilla se convierten en testigos de cargos contra los exministros del Interior, Luis Fernando Velasco y de Hacienda, Ricardo Bonilla, a quienes han señalado como los lideres del direccionamientos de contratos para asegurar los intereses del Gobierno.

Así lo narró la fiscal María Cristina Patiño en audiencia reservada a la que tuvo acceso Caracol Radio.

“Luis Fernando Velasco Chávez, valiéndose de su cargo y posición política, ordenó, supervisó, coordinó y lideró en conjunto con otros altos funcionarios del Gobierno Nacional la estructuración y materialización de una operación ilegal de entrega de dadivas producto de la contratación ilícita de la UNGRD con destino a congresistas”.

“Ricardo Bonilla González, exministro de Hacienda y Crédito Público, quien ordenó y supervisó la entrega de proyectos contractuales que se tramitaban en la UNGDRD con destino a congresistas, miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público”.

Lea también: Corrupción UNGRD: María Alejandra Benavides declaró durante 8 horas en la Corte Suprema

De avalarse estas negociaciones el ente investigador tendría las armas para avanzar con la imputación que ya se anunció y sigue pendiente contra el extitular de la cartera económica, también si reúne los méritos, contra el exfeje de la cartera política.

A la par, la Corte Suprema de Justicia avanzaría en los procesos en contra de varios congresistas como: Julio Elías Chagüi, Karen Astrith Manrique Olarte, Martha Peralta, Iván Leónidas Name Vásquez, expresidente del Senado, Andrés David Calle Aguas, expresidente de la Cámara. Ademas de Jaime Ramírez Cobo, asesor del Dapre.

No obstante, de acuerdo con las actas de compromiso, los exdirectivos de la UNGRD también declararían contra: Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Dapre, Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las Regiones, César Augusto Manrique Soacha, exdirector de la Función Pública, Víctor Andrés Meza Galván, exsubdirector general de la UNGRD y María Alejandra Benavides Soto, exasesora del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.