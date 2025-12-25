Presidente Petro posesionó a Raúl Moreno como jefe de Despacho en plena navidad

Tal y como lo había confirmado Caracol Radio José Raúl Moreno llegó a la jefatura de despacho de la Presidencia de la República y en pleno 24 de diciembre el presidente Gustavo Petro lo nombró en el cargo.

Su hoja de vida fue publicada en Aspirantes Presidencia y de esta forma quedó ratificado en el cargo, tras haber ejercido como encargado desde el 15 de agosto de este año, luego de la salida del pastor Alfredo Saade.

¿Quién es Raúl Moreno y cómo llegó al cargo?

José Raúl Moreno se desempeñó como asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República desde febrero de 2025.

También trabajó como asesor del Ministerio de Salud y Protección Social desde junio de 2023, hasta su aterrizaje en la Presidencia de la República, donde se ha convertido en uno de los hombres de confianza del presidente Gustavo Petro.

Caracol Radio conoció que la directora del Dapre, Angie Rodríguez fue la que recomendó y llevó a este cargo; sin embargo, en Casa de Nariño se habla de que han tenido sus desencuentros pues estaría detrás de la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.