Presidente Petro llama a la movilización ante posibles demandas para tumbar salario mínimo vital

AME7281. BOGOTÁ (COLOMBIA), 24/12/2024.- Fotografía cedida por la oficina de prensa de la presidencia de Colombia del presidente, Gustavo Petro (i), reunido con habitantes de calle en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño este martes, en Bogotá (Colombia). Petro y miembros de su gabinete celebraron la Navidad con habitantes de calle de Bogotá, con quienes compartieron un almuerzo y a quienes recordó que "todo ser humano es importante y vital para la existencia".

El presidente Gustavo Petro hizo un llamado en su cuenta de X, a una movilización masiva, calificándolas como “abejas trabajadoras”, si por medio de procesos judiciales intentan tumbar el decreto del salario mínimo vital y el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio colombiano que está vigente por un periodo de treinta días.

“¡Abejas trabajadores y trabajadoras! listas a salir a las calles en multitud, a no dar un voto a las mafias políticas, ni un voto vendido a los capitanes de los asesinos del pueblo y ladrones del estado”, afirmó el jefe de estado.

Aseguró que hoy regresan de vacaciones los del poder y vienen con toda a tumbar los decretos de la vida y la estabilidad económica.

“Mañana empieza la oligarquía y los oligopolios, que son los dueños de la oligarquía, a buscar sus amigos en el poder judicial para derribar el decreto de salario vital y el decreto que le hace pagar impuestos a ellos, los dueños de los oligopolios, que se creen dueños de Colombia, y de su voto, a través de la televisión o de los dineros, sucios con que compran votos, se creen dueños de la vida. Si quiere reciba el dinero, para algo sirve, Pero no sé venda, porque se vuelve esclavo, pero no vote por sus enemigos de vida y de su familia”, afirmó Petro en sus redes sociales.

Según el jefe de estado, el salario mínimo que su gobierno fijó se basa en cálculos del DANE sobre el costo de la canasta básica familiar y el número promedio de trabajadores por hogar, lo que según explicó, arroja una cifra cercana a los dos millones de pesos mensuales. A su juicio, el monto corresponde al “mínimo vital” que ordena el artículo 53 de la Constitución.

El Presidente aseguró, que el próximo congreso que será elegido el próximo mes de marzo, deberá estudiar un proyecto de ley para establecer el salario mínimo vital en Colombia.

“Con el jaguar y la espada de Bolívar, debe presentarse como proyecto de ley, para que rija, todos los decretos de los próximos presidentes un salario vital mínimo y familiar”, agregó.

Señaló que la compra de votos y la influencia de grandes capitales en el Congreso han impedido durante décadas el cumplimiento del mandato constitucional sobre el salario vital. Por ello, anticipó que el Ejecutivo impulsará un proyecto de ley para que los futuros presidentes estén obligados a decretar un salario mínimo vital y familiar.

Aseguró que en la Constitución de 1991, quedó consignado un salario vital, en el art 53, y ordena la constitución un sistema tributario progresivo, que según el presidente, los personas más ricas deben pagar más impuestos que los demás, para garantizar los derechos fundamentales del pueblo y la persona en el gasto público.

Orden a la policía

El presidente volvió a reiterar a las Policía Nacional, que las personas que pretendan realizar la compra de votos detener a los compradores de votos en todo el país, deben ser detenidos.

“Según esa constitución soy su comandante supremo y doy una orden de ejecución inmediata a todos los comandantes regionales y municipales de la policía, garantías electorales y libertad del voto es que no compren el voto de la gente que trabaja, así podrá hacerse realidad la constitución y el país será una gran nación en paz y democracia”.