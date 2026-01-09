Exmagistrados piden retractación a Benedetti y advierten afectación a la independencia judicial

Más de 30 exmagistrados del Consejo de Estado solicitaron de manera formal al ministro del Interior, Armando Benedetti, que se retracte de sus declaraciones sobre las altas cortes, al considerar que ponen en entredicho la independencia judicial y el equilibrio de poderes en Colombia.

El pronunciamiento, firmado por exintegrantes de la corporación, se conoce tras mensajes públicos del ministro en los que cuestionó a los presidentes de las altas cortes y sugirió que su postura frente a escenarios internacionales podría interpretarse como una aceptación de que el país es un “Estado fallido”.

Señalamiento “grave” desde el Ejecutivo

Para los exmagistrados, las afirmaciones de Benedetti trascienden el debate político y adquieren una dimensión institucional delicada, al provenir de un alto funcionario del Ejecutivo encargado, precisamente, de la relación con otras ramas del poder público.

En el comunicado, advierten que insinuar vínculos entre la justicia y estructuras criminales, o deslegitimar el rol de las cortes, constituye una acusación de extrema gravedad que no puede quedar sin corrección pública.

Llamado a respetar la separación de poderes

El documento enfatiza que la Rama Judicial es autónoma e independiente, y que cualquier intento de desacreditarla afecta la confianza ciudadana en el sistema democrático. Los exmagistrados recordaron que la separación de poderes no es un concepto retórico, sino un principio constitucional que garantiza el control y el equilibrio institucional.

En ese sentido, insistieron en que los desacuerdos entre ramas del poder deben tramitarse por canales institucionales, no a través de señalamientos públicos que puedan interpretarse como presión política.

¿Qué dijo Benedetti?

Tras la reacción del sector judicial, Benedetti aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto y negó haber vinculado directamente a las altas cortes con el narcotráfico. Sin embargo, los firmantes del comunicado sostienen que, mientras no exista una retractación expresa, persiste el impacto negativo sobre la institucionalidad.

Un episodio que reabre el debate institucional

El pronunciamiento de los exmagistrados se da en un momento de alta sensibilidad política y vuelve a abrir el debate sobre la responsabilidad del lenguaje en los altos cargos del Estado, así como los límites del discurso político cuando se refiere a otras ramas del poder.

Para los exmagistrados, el respeto entre instituciones no es opcional, sino una condición indispensable para la estabilidad democrática del país.