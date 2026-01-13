Gobierno convocó a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para hablar de EE.UU. y Venezuela

AME8585. BOGOTÁ (COLOMBIA), 03/07/2025.- Fotografía de archivo del 11 de marzo de 2025 del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en Bogotá (Colombia). Petro deseó este jueves "la mejor de las suertes" a Laura Sarabia, quien durante meses fue su principal alfil político y hoy renunció como ministra de Relaciones Exteriores. EFE/ Carlos Ortega / Carlos Ortega ( EFE )

La Cancillería convocó para el martes 13 de enero de 2026, a las 3:00 p. m., una sesión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores en la Casa de Nariño.

El encuentro reunirá a los expresidentes y a los congresistas de la comisión de relaciones internacionales, con el objetivo de abordar asuntos bilaterales con Estados Unidos, analizar la situación actual de Venezuela y tratar otros temas prioritarios de la agenda internacional.

En la agenda que contempla el gobierno, se dará la intervención del Presidente Gustavo Petro, liderando la reunión y presentar los temas de interés ante la comisión.

Luego intervendrá la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, quien expondrá un informe preliminar sobre las acciones adelantadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores en relación con estos temas.

De otro lado se confirmó que el expresidente Andrés Pastrana, no asistirá a la reunión por encontrarse fuera del país.

“Será esta, sin duda, la oportunidad para rectificar la política de su gobierno frente a Estados Unidos en materia de pactos de paz con el narcotráfico y cultivos de coca, y el apoyo al narco régimen de Venezuela que aún mantiene secuestrados a un número importante de presos políticos”, expresó el exmandatario en una carta.