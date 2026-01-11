Gustavo Petro denuncia operación de “bodegas” digitales y cuestiona falta de avances de la Fiscalía

El presidente Gustavo Petro denunció la existencia de estructuras organizadas conocidas como “bodegas” digitales, a las que señaló de manipular la opinión pública a través de desinformación, calumnias y el uso masivo de perfiles falsos en redes sociales.

A través de su cuenta en X, el mandatario aseguró que estas redes no corresponden a activismo ciudadano espontáneo, sino a organizaciones que requieren altos recursos económicos, infraestructura tecnológica y servidores para operar de manera coordinada. Según Petro, estas prácticas buscan distorsionar la realidad informativa y afectar el debate público.

El jefe de Estado afirmó que las llamadas bodegas estarían al servicio de sectores de extrema derecha y funcionarían como herramientas de guerra comunicacional, utilizando la agresión y la calumnia como mecanismos para influir en la opinión pública. En ese sentido, calificó estas acciones como un delito que vulnera el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz.

Además, el presidente cuestionó el papel de la Fiscalía General de la Nación frente a este fenómeno, al señalar que hasta el momento no se evidencian avances en investigaciones que permitan identificar a los responsables de estas estructuras digitales.

Las declaraciones del mandatario se dan en medio del debate nacional sobre la desinformación en redes sociales, la transparencia en el uso de plataformas digitales y la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales para combatir la manipulación informativa en escenarios políticos.