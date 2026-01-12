¿Firmar por varios candidatos? Registraduría busca cambiar las reglas electorales

La forma en la que los ciudadanos respaldan con su firma a los candidatos podría cambiar en Colombia. La Registraduría Nacional prepara una reforma legal para impedir que una misma persona firme por varios aspirantes en un mismo proceso electoral, una práctica que hoy es permitida por la ley.

El anuncio fue hecho por el registrador nacional, Hernán Penagos, en entrevista con La W, donde explicó que la propuesta busca fortalecer la transparencia electoral y devolverle sentido político al respaldo ciudadano que se entrega a través de la recolección de firmas.

Leer también: ¿Hasta cuando se pueden inscribir para votar en las elecciones de Congreso?: lo que debe saber

¿Qué cambiaría con la reforma?

Según explicó el registrador a La W, la iniciativa plantea que cada ciudadano solo pueda apoyar con su firma a un candidato por cargo de elección popular, evitando que un mismo nombre aparezca repetido en múltiples formularios de inscripción.

Actualmente, la legislación permite que una persona firme por varios candidatos, lo que ha llevado a escenarios en los que un mismo ciudadano respalda varios aspirantes, sin que ello represente una afinidad política real.

Para Penagos, esta situación desnaturaliza el valor de la firma, que debería ser una manifestación consciente de apoyo a un proyecto político específico.

“Lo razonable es que quien entrega su firma lo haga por una sola persona, aquella con la que tenga cercanía ideológica o programática”, señaló el registrador en diálogo con La W.

Podría interesarle: Registraduría Nacional da el aval a las firmas de seis candidatos presidenciales: ¿Quiénes son?

El contexto: millones de firmas revisadas

La propuesta surge tras el proceso de verificación de firmas para las elecciones presidenciales de 2026. De acuerdo con lo revelado por Penagos, la Registraduría ha revisado más de 28 millones de firmas presentadas por 22 precandidatos presidenciales.

Durante ese ejercicio, la entidad detectó casos en los que una misma persona había firmado por numerosos aspirantes, una situación que, si bien no es ilegal, sí genera dudas sobre la autenticidad del respaldo ciudadano y abre la puerta a prácticas poco transparentes.

No aplicaría para las elecciones de 2026

El registrador aclaró que esta eventual reforma no afectará las elecciones presidenciales de 2026, ya que los cambios solo podrían aplicarse una vez sean discutidos y aprobados por el Congreso de la República.

La iniciativa sería presentada después del segundo semestre de 2026, cuando se instale el nuevo Congreso, con el objetivo de que sea analizada como parte de una revisión más amplia del sistema electoral.

Proceso electoral en curso

Mientras tanto, la Registraduría continúa con la depuración y certificación de firmas entregadas por los aspirantes que buscan inscribirse por grupos significativos de ciudadanos. Este proceso es clave para definir qué candidatos cumplirán los requisitos legales para aparecer en el tarjetón presidencial.

Puede leer relacionado: Elecciones 2026: ¿Cómo la Registraduría revisa las firmas para avalar candidatos presidenciales?

El plazo para finalizar la revisión de firmas vence el 21 de enero de 2026, fecha tras la cual se conocerán los nombres de los aspirantes que seguirán oficialmente en la contienda electoral.