Exigimos que se rebaje la tarifa de los peajes en Autopistas del Café: Lina Arango veedora ciudadana

Armenia

Desde Manizales, el Presidente de Colombia Gustavo Petro se volvió a referir a la concesiones viales en el país entre ellas autopistas del café

El mandatario nacional fue claro en manifestar “He dado la orden a la ministra de Transporte de revisar a fondo los contratos viales y los peajes. Concesión que termine, concesión que no se prorroga: debe revertir a la Nación. El peaje no paga las obras, solo el mantenimiento, y los recursos públicos ya recaudados con impuestos son los que deben financiar la infraestructura.”

Y agregó “Por eso he pedido auditorías y estudios serios, con participación de transportadores y comunidades, para ver dónde es posible reducir costos e incluso levantar algunos peajes, como ocurre en Europa.

Y puntualizó el presidente Petro “Mi sueño es que las carreteras sean verdaderamente públicas y que contemos con un sistema de mantenimiento vial eficaz que garantice su sostenibilidad, por eso señora ministra de transporte debemos revisar si podemos comenzar ese modelo con autopistas del café”

Este pronunciamiento se presenta en el momento en el que un grupo de ciudadanos y veedores han reclamado que se rebaje el costo de los peajes en autopistas del café que no se tiene en cuenta en el nuevo proyecto de IP conexión centro que pretende continuar con la concesión después del 2027.

Lina Arango veedora de autopistas del cafe explicó “he sido activista en este tema desde específicamente desde el 2018, cuando empecé a manejar el tema de evitar el abuso de los peajes, que fueran más transparentes, que nos digan en qué se invierten los recursos, y afortunadamente ahorita que es una coyuntura especial porque estamos a punto de evitar, digamos, de evitar que se vuelva a renovar ese peaje de Circasia a ese precio tan alto, pues entonces el tema pues ya está muy vigente y más visible y esa es la idea, que el tema esté visible para que la ciudadanía se entere y no dejemos que ese peaje que lo continúen a 30 años más en un valor que es absurdo que es de 20.200 pesos.

Anuncios del gobierno

Lina Arango señaló “ellos ya han informado que no van a renovar concesiones, algo muy importante aquí es que hay que tener cuidado con el juego de palabras. La concesión autopistas del café se termina en febrero de 2027. Esa concesión pues debía construir la doble calzada entre Armenia, Pereira y Manizales. Esa se acaba. Lo que están proponiendo los mismos accionistas de autopistas del café es otra concesión.

Por lo tanto, la noticia que han dicho que no, que sí se acaba la concesión. No, es eso siempre se ha sabido. La concesión autopistas del café se acaba y lo que están buscando es hacer una nueva concesión para hacer la doble calzada entre La Paila y Calarcá. Lo malo es que quieren dejar esos siete peajes de autopistas del café, la mayoría quedan entre Armenia y Manizales. Entonces, allí es muy importante que la gente esté enterada.

Puede que se diga que no se van a renovar las concesiones en otras partes del país y que aquí, bueno, no se va a renovar la concesión autopistas del café, pero el punto es independiente de si esas concesiones son de vuelta al estado, ¿qué va a pasar con los peajes? Es que ese es un tema que siempre pasa como de agache.

Entonces, dicen, “Ya no, las concesiones ya van a ser del gobierno.” Sí, no importa si el peaje es de Invías, no importa si el peaje es de concesión. Un ciudadano paga un peaje y no sabe si es de Invías, o de concesión. El ciudadano de a pie lo que quiere es saber, “Oiga, si yo pago este peaje, dígame en qué está invirtiendo la plata porque es que está bien.” está muy mala, oiga, ¿por qué este peaje es tan costoso y por qué el peaje de allí al lado es más barato?

Esas son cosas que quiere saber el ciudadano y también, oiga, pero ¿cómo así que acaba de pagar un peaje y a los 10 km tenemos otro peaje como es como es el caso del peaje entre Tarapacá y Pavas en la vía para Manizales.

Entonces, lo que le pedimos al gobierno como ciudadanía activa, como indignada por el abuso de los peajes es, señor gobierno, mire, no nos importa si el peaje está en concesión o está en Invias, lo que queremos es mayor transparencia de esos peajes, que regulen las tarifas, que regulen las distancias y que eliminen algunos peajes que de verdad son abusivos.

Lina Arango veedora de autopistas del café señaló que por ejemplo en 2024, los siete peajes que hay entre Quindío, Risaralda y Caldas recaudaron 280 mil millones de pesos y hubo ganancias por 70.000 millones de pesos.

Posiciones de los gremios en el Quindío

Los gremios del Quindío en cabeza de la Cámara de Comercio de Armenia y la Sociedad de Ingenieros del Quindío enviaron carta a la ministra de transporte María Fernanda Rojas donde expresan preocupación frente a lo expresado por el Gobierno Nacional en la sesión de la Comisión Sexta Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, celebrada en Bogotá el 19 de agosto del presente año, en relación con la decisión de no prorrogar las concesiones viales del país.

En el documento señalan que “De manera particular, conocemos los avances en los estudios de factibilidad del proyecto IP Conexión Centro, que contempla la Autopista del Café y la Doble Calzada Calarcá – La Paila. Valoramos el análisis técnico, jurídico y financiero que la Agencia Nacional de Infraestructura ha venido desarrollando a partir de las solicitudes elevadas por comunidades, agremiaciones y sectores políticos de la región, lo cual ha dado lugar a la construcción de 13 escenarios de proyecto, orientados a maximizar los beneficios para la ciudadanía.

Finalmente, en carta indican “señora ministra, respetuosamente reiteramos que el objetivo de esta comunicación, es manifestarle la posición de nuestros gremios respecto a las Concesiones como un modelo para modernizar nuestra infraestructura. Desde nuestras instituciones reiteramos nuestra disposición total para contribuir con análisis, datos y visión regional.

Carta Gremios