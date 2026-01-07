Polémica en el eje cafetero por anuncio del Presidente Petro sobre liberar peajes en la región

Armenia

Luego de que el presidente Gustavo Petro anunciará en redes sociales que, así como en el caribe liberarán siete peajes en concesión lo mismo ocurrirá en el eje cafetero, veedores y congresistas solicitaron el gobierno precisión sobre que va a pasar con los peajes en autopistas del café.

En Caracol Radio Armenia hablamos con una veedora del eje cafetero y la representante a la cámara del Quindío del partido liberal y las inquietudes frente a estos anuncios del presidente Gustavo Petro frente a los peajes en autopistas del café entre Caldas, Risaralda y Quindío.

Lina María Arango, del colectivo nacional No Más abuso de Peajes y del colectivo por la defensa de las vías del eje cafetero indicó “que se vaya a liquidar la concesión no significa que se van a desmontar los siete peajes de esa concesión autopistas del Caribe. Y por eso es importante que el presidente Petro aclare, ¿Qué significa liberar?

Y agregó “Liberar significa pasar de la concesión a Invías los peajes o liberar significa desmontar, porque si es desmontar, entonces tienen que ponerse de acuerdo porque la ANI en su comunicado lo que expresó es que esos peajes se van a seguir cobrando durante 200 días y a partir de esos 200 días van a pasar a su administración al Invías.

El tercer punto que quiero decir es que, aunque la concesión se liquide su dueño, que es la empresa KMA, Menzelamin, de Menzelamin, también hace parte del consorcio que administra el recaudo de los peajes de Invías y la ciudadanía necesita claridad sobre quién manejará esos peajes y qué ajustes se harán para garantizar transparencia, porque recordemos que el Invías pues no tiene muy buena reputación que digamos en ese tema.

La veedora puntualizó “frente a autopistas del café, es importante también que el gobierno aclare cuáles peajes va a quitar de autopistas del café, va a desmontar o si lo que dice con liberar la zona de los peajes es que los va a pasar a Invías y vuelve y pasa lo mismo que pasa en otras en otras regiones donde se acabaron las concesiones, pero los peajes siguieron funcionando con el Invías

Hay que pedirle al gobierno que aclare y que diga, “¿Cuáles son los peajes que va a desmontar? ¿Qué modelo de administración tendrán los que van a seguir? Si van a bajar tarifas, si van a regular distancias.”

Piedad Correal Representante a la Cámara

Precisamente la representante a la cámara del partido liberal por el Quindío, Piedad Correal envió una carta a la ministra del del transporte e indicó “radicamos ante el Ministerio de Transporte, la ANI y el Invias un requerimiento congresual consultando sobre la realidad del levantamiento de peajes en el Eje Cafetero anunciado por el Gobierno Nacional, y en caso de ser afirmativo, cuáles serán los mecanismos de financiación del proyecto doble calzada Calarcá- La Paila que se había socializado en todo el Eje Cafetero. ¡Esta obra es de interés Nacional!

Puntualizó la congresista “he venido realizándole seguimiento permanente a lo de la doble calzada Calarcá a la Paila, que es una necesidad para el país, esa interconexión centro occidente de Colombia al puerto de Buenaventura que no es una obra para el Quindío, es una obra nacional y que debe continuar con la construcción del túnel de la línea y para que vaya hacia la Paila, ya estaba listo trazado, ya estaban listos los estudios, diseños y eso lo ha mandado un consorcio para trabajarlo con los peajes que están instalados en el eje cafetero, es una IP no requiere de ninguna manera inversión del Gobierno Nacional y se nos ha venido contestando que efectivamente se requerían unos ajustes, los hicieron hacer los ajustes.

Luego que era necesario la socialización con las comunidades, se socializó los tres departamentos con gremios, con el sector los gobernadores, los alcaldes, los gremios y en el seguimiento que he venido realizando ya se nos informó que se tomaba una decisión este año en junio y que después debe haber realizado todos los ajustes requeridos, es decir, han puesto a ese consorcio interesado en hacer todos los ajustes y todo para para luego sacar una obviamente una licitación y ver quién se gana esto.

Si hay algún consorcio que con mayores opciones o el que lo presenta, el que hizo los estudios y diseños, esto ya corresponde a la parte legal y a la decisión que tome el Gobierno Nacional.

Pero con la noticia que escuchamos de que va a retirar los peajes, que no lo que va a cancelar la concesión, pues que porque yo creo que no va a retirar los peajes, continuaría Invías administrando esos peajes, lo que me parece que terrible porque hemos el Invías ha demostrado la paquidermia en los asuntos de tomar de arreglos de las vías cuando se dañan o los puentes cuando se caen, la demora y todo esto que no nos ha sucedido aquí en el eje cafetero, por ejemplo, cuando se cayó el alambrado, ellos, el consorcio lo restableció en 6 meses, mientras que una sola columna en el puente Barragán el Invías se demoró 2 años para construir una sola columna.

Entonces, por eso es que a mí me preocupa que con esa noticia que se escuchó por los medios de comunicación que cancelaban esos peajes y que no tenemos claridad, si es que lo va a asumir el Gobierno Nacional o qué es lo que va a pasar y por eso estoy preguntando y entonces qué va a pasar con la doble calzada Calarcá la Paila, se va a hacer, no se va a hacer, por qué nos vinieron hace más de un año, dos años diría yo más bien, vienen haciéndole requerimientos al consorcio para establecer lo estudios y diseños y ya estábamos a un punto de que se hiciera ya la licitación para la adjudicación de la obra.

Entonces, queremos que nos aclare si se va a hacer, no se va a hacer, con qué recursos se va a hacer y en ese sentido es que estoy haciendo el requerimiento como representante a la Cámara del departamento del Quindío.