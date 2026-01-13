Muere un bebé de un año en Gaza por hipotermia en medio de la tormenta que azota la Franja

Un bebé de un año de edad murió este martes 13 de enero en Gaza por hipotermia en medio de la tormenta de frío y viento que azota la Franja, según confirmó a EFE el Ministerio de Sanidad del enclave, con lo que ya son siete los fallecidos por frío este invierno en el territorio palestino, donde cientos de miles de personas viven en tiendas de campaña sin suficiente abrigo.

Según indicó una fuente de Sanidad, dependiente del Gobierno de Hamás en Gaza, se trata de un niño llamado Mohamed Maher Basouni, que fue ingresado en el hospital Al Aqsa, ubicado en el centro de la Franja, con diagnóstico de hipotermia y una temperatura corporal de 34 grados, tras lo que fue declarado muerto.

La muerte de este bebé se suma a la de otros seis niños fallecidos por el frío y la falta de refugio adecuado en la Franja de Gaza en lo que va de invierno, según Sanidad, que este lunes reportó otras dos muertes de un bebé de siete días y de un niño de cuatro años.

El viernes pasado, otro bebé de dos meses falleció en la ciudad de Gaza, según Sanidad, debido al fuerte descenso de temperaturas y “la falta de calefacción y refugios seguros y la escasez de mantas y ropas de invierno”.

Desde finales de noviembre las temperaturas se han desplomado en Gaza, que sufre periodos de intensas lluvias y viento como ocurrió el pasado jueves, que inundaron tiendas de campaña y dañaron ropa, mantas y pertenencias de los palestinos.

Desde ayer, Gaza sufre un nuevo temporal de viento que ha dejado por el momento seis muertos a causa de derrumbes, en un territorio donde gran parte de sus edificios están dañados por los bombardeos israelíes, con la mayoría de sus habitantes viviendo en tiendas o en infraestructuras con peligro de derrumbe.

Con una Gaza prácticamente arrasada tras dos años de bombardeos israelíes, que han causado más de 71.400 palestinos muertos, la ONU ha pedido al Gobierno israelí que permita la entrada de casas prefabricadas y materiales aislantes.

Además, pese al alto el fuego, Israel ha matado al menos a más de 440 palestinos en Gaza -según el recuento de Sanidad-, donde controla el 54 % de la Franja desde la denominada línea amarilla.