Franja de Gaza: lluvias torrenciales causan desplazamiento de más de 1.500 palestinos

Niños palestinos sin zapatos en medio del repunte de lluvias en territorio palestino. (Foto: Abdalhkem Abu Riash/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

Con palas en la mano, palestinos con sandalias de plástico y finos suéteres cavan trincheras en torno a sus carpas en el barrio de Zeitun, en Ciudad Gaza, una protección mínima ante las lluvias torrenciales que caen desde hace horas.

Desde la noche del 10 de diciembre, la tempestad barrió el territorio palestino, bordeado por el Mediterráneo, inundando los campamentos improvisados y añadiendo angustia a la población, desplazada masivamente desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hamás, el 7 de octubre de 2023.

Bajo la lluvia torrencial, el campamento se convirtió en pantano. Los toldos están cubiertos de grandes cantidades de agua.

Sentados en ladrillos colocados en el pantano, un grupo de niños come en cacerolas delante de un refugio de plástico, mirando como se desploma el cielo sobre el barrio.

Subregistro de desplazados

Más de 1.500 gazatíes se desplazaron desde Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, a la ciudad de Gaza, en el norte, a causa de las inundaciones y las fuertes lluvias que azotan el enclave, según el recuento publicado por la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

El primer día del temporal provocó un auge en los desplazamientos de una población que ya se encontraba en campamentos para desplazados en las costas de Jan Yunis, a pesar de que el jueves y esta última noche han sido los más duros para los gazatíes, cobrándose la vida de al menos ocho personas por derrumbes de edificios o hipotermias.

La organización aún no ha documentado los movimientos desde el jueves, cuando la situación se agravó.

Lluvias torrenciales inundan las carpas improvisadas de los palestinos en la Franja de Gaza. (Foto: Abdalhkem Abu Riash/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Ampliar

“No sabíamos a donde ir”

En al-Zawaida, en el centro de la Franja de Gaza, los charcos obligan a la gente a caminar en el agua estancada, que les llega a las pantorrilas, o a saltar de un islote de arena a otro.

“La noche pasada fue terrible para nosotros y para nuestros niños por las fuertes lluvias y el frío; los niños quedaron empapados, las cobijas y los colchones igual. No sabíamos a donde ir”, dijo a la AFP la señora Suad Muslim, que vive en una tienda con su familia.

“Que nos den una carpa decente, cobijas para nuestros niños, prendas, lo juro, no tienen zapatos, van descalzos”, dice ella.

Según un informe de la ONU, 761 sitios, que albergan a unos 850.000 desplazados, presentan un riesgo elevado de inundación en la Franja de Gaza.

El territorio vive un episodio de grandes lluvias al concluir el otoño y en invierno, pero la devastación causada por la guerra lo hizo aun más vulnerable.

“La situación es desesperada”, dice Churuk Muslim, una desplazada originaria de Beit Lahia, en el norte de Gaza, que vive bajo una carpa en al Zawaida.

“No podemos salir para encender fuego” y cocinar o calentarse, se lamentó. Añadió que no tiene ni madera ni gas.

Reconstrucción lejana

Bajo las carpas, los que tienen más suerte cubren el suelo con lonas o ladrillos para impedir que la arena húmeda moje sus cosas. En las zonas donde el asfalto no fue arrancado, excavadoras siguen sacando los escombros de los edificios destruidos.

Mucha gente sigue de pie, a la entrada de los albergues, en vez de sentarse sobre una superficie mojada.

Niño desplazado sentado sobre un carro destruído en la Franja de Gaza. (Foto: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto Ampliar

“La tempestad tuvo un impacto grave en la población, pues edificios se derrumbaron y como gran de parte de las infraestructuras resultaron destruidas, ya no absorben la gran cantidad de lluvia”, dice Mahmud Bassal, portavoz de la Defensa civil de Gaza.

Esta organización, que da primeros auxilios bajo la autoridad de Hamás, afirmó que la tempestad causó la muerte de una persona, aplastada por un muro que cedió.

La Defensa civil advirtió a los habitantes que se quedaron en las habitaciones parcialmente destruidas o fragilizadas por los bombardeos que los ponían en peligro.

“Las carpas son inaceptables”, dijo Basal, “lo que debe suministrarse ahora son albergues que se puedan desplazar, equipados de paneles solares, con dos piezas, baño y las instalaciones necesarias para los habitantes. Solo entonces, la reconstrucción podrá comenzar”.