Nuevos ataques de Israel sobre la Franja de Gaza ponen en riesgo el acuerdo de tregua

Ataques israelíes en la Franja de Gaza provocaron la muerte de 13 personas, incluyendo cinco niños, según informó la Defensa Civil gazatí, en una de las más violentas jornadas desde el alto al fuego acordado en octubre, en la que se registraron ataques en todo el enclave palestino.

Mahmud Bassal, vocero de la Defensa Civil de Gaza, había mencionado previamente que el número de muertos era de nueve personas, incluyendo a los cinco niños.

En el sur de Gaza, un dron impactó una carpa en un campo de refugiados y provocó la muerte de cuatro personas, incluyendo tres niños, y un adulto murió al ser alcanzado por disparos.

En el norte de la franja, una niña de 11 años murió cerca del campo de refugiados de Jabaliya, apuntó Basal, quien agregó que una persona murió en un ataque contra una escuela.

En otro ataque en el centro de la franja, un adulto y un niño resultaron muertos, dijo el portavoz.

Al finalizar la jornada de este jueves, cuatro personas resultaron muertas en un ataque aéreo contra una vivienda en el Este de Gaza.

“El número de muertos ascendió a 13 como resultado los ataques israelíes en la Franja de Gaza desde este mañana”, dijo Bassal.

Consultado por la AFP, el ejército israelí dijo que estaba verificando los informes, y también señaló el lanzamiento de un proyectil “desde el área de la ciudad de Gaza hacia el Estado de Israel”, pero que cayó dentro de la franja.

“Poco después, las fuerzas (militares israelíes) atacaron con precisión el punto de lanzamiento”, señalaron las fuerzas armadas.

La frágil tregua en Gaza, vigente desde el 10 de octubre, ha detenido en gran medida los combates entre las fuerzas israelíes y Hamás, pero ambas partes han denunciado frecuentes violaciones del alto el fuego.

Las fuerzas israelíes han matado al menos a 425 palestinos en Gaza desde que el alto el fuego entró en vigor, según el Ministerio de Salud de Gaza.

El ejército israelí, por su parte, asegura que milicianos han matado a tres de sus soldados durante el mismo período.

Hamás dice que los ataques de Israel ponen en riesgo la tregua

Al respecto, la organización islamista Hamás emitió un comunicado en el que aseguraba que los ataques consistían en “una escalada criminal grave y una violación flagrante del acuerdo de alto el fuego con la intención de confundir las cosas, eludir las obligaciones del acuerdo y obstaculizar la transición a la segunda fase”.

Hamás exigió a los mediadores y a los países garantes del acuerdo de alto el fuego que “condenen estas graves violaciones supervisadas por el criminal de guerra (Benjamín) Netanyahu con pretextos falsos e inventados”

Así mismo, Hamás pide presión para que Israel “detenga y cumpla con los términos del acuerdo, incluida la apertura del cruce de Rafah en ambas direcciones, la entrada de ayuda y suministros de alojamiento, y la transición inmediata a la segunda fase”.