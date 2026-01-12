Familia en Santander fue rescatada tras ser sorprendida por una creciente súbita en una quebrada

Bucaramanga, Santander

El paseo de olla que pudo terminar en tragedia tuvo lugar en la quebrada Supatá de la vereda Josef tres, corregimiento Vado real, municipio de Suaita, Santander. Allí, seis integrantes de una misma familia, entre ellos menores de edad, se encontraban compartiendo cuando fueron sorprendidos por una creciente súbita que venía de la parte alta de este afluente.

La emergencia fue reportada ante el cuerpo de bomberos del municipio por otras personas que se encontraban en el lugar, lo que facilitó la ágil intervención por parte del organismo de socorro.

“Gracias al oportuno aviso de la comunidad y la rápida respuesta del Cuerpo de Bomberos de Suaita, los funcionarios del Hospital Caicedo y Flórez y los funcionarios de la Policía Nacional en la subestación de Vado Real, se logra de manera coordinada el rescate de estos seis integrantes de una misma familia”, confirmó Dudwing Villamizar, líder voluntario de la Defensa Civil Seccional Santander.

Ninguna de las personas rescatadas presenta lesiones de gravedad, mientras que los organismos de socorro piden acatar las recomendaciones que buscan prevenir pérdida de vidas humanas durante este tipo de eventos familiares.

“Es importante recordarle a la comunidad estar muy atentos al comportamiento de los afluentes hídricos, esto en cuanto al nivel de sus aguas, el color de las mismas, si presentan algún grado de turbiedad, algún cambio repentino y a las alertas y avisos que dan los organismos de socorro”, enfatizó Villamizar.

Ante las lluvias que se han presentado en algunos municipios de Santander como Barbosa, las autoridades tuvieron que cancelar todo tipo de actividades en el río Suárez, donde su caudal aumentó significativamente, poniendo en riesgo la vida de los bañistas, por lo que, durante este fin de semana, ordenaron celebrar el Festival Nacional del Río Suárez dentro del casco urbano del municipio.