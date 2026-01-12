Bucaramanga

Pico y placa vuelve este martes en Bucaramanga: así será la rotación del primer trimestre

La rotación del pico y placa cambiará cada tres meses, a partir del primer día hábil.

Pico y placa Bucaramanga / Getty Images

Pico y placa Bucaramanga / Getty Images

María José Parra Cepeda

Desde este martes 13 de enero vuelve a regir el pico y placa en Bucaramanga, luego del lunes festivo. La medida se aplicará durante el primer trimestre de 2026 y tendrá un cambio clave: la rotación se mantendrá por periodos de tres meses y cambiará el primer día hábil de cada trimestre.

Así lo confirmó el Director de Tránsito de Bucaramanga, Jhair Manrique, quien explicó que el ajuste busca darle mayor claridad a los conductores.

A partir del 13 de enero inicia nuevamente el pico y placa en la ciudad. La rotación será cada tres meses y arrancará siempre el primer día hábil de cada trimestre”, señaló Manrique.

Contexto: Pico y placa en Bucaramanga: Así será la rotación del primer trimestre de 2026

Debido a que este lunes es festivo, la restricción comenzará a aplicarse desde el martes, con placas terminadas en 3 y 4. Entre semana, el pico y placa regirá de lunes a viernes entre las 6:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, con la siguiente rotación:

  • Lunes: 1 y 2
  • Martes: 3 y 4
  • Miércoles: 5 y 6
  • Jueves: 7 y 8
  • Viernes: 9 y 0

Le recomendamos: Piedecuesta sin pico y placa: la medida retornará a partir del 13 de enero de 2026

Además de la restricción entre semana, el pico y placa también aplicará los sábados entre las 9:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, con la siguiente programación.

  • 17 de enero: placas 3 y 4
  • 24 de enero: placas 5 y 6
  • 31 de enero: placas 7 y 8
  • 7 de febrero: placas 9 y 0
  • 14 de febrero: placas 1 y 2
  • 28 de febrero: placas 5 y 6
  • 7 de marzo: placas 7 y 8
  • 14 de marzo: placas 9 y 0
  • 21 y 28 de marzo: placas 3 y 4
  • 4 de abril: placas 5 y 6

Lea también: Pico y placa en Girón fue suspendido hasta el 17 de enero de 2026

Manrique indicó que esta programación se mantendrá durante todo el trimestre y que el próximo cambio en la rotación se realizará el lunes 6 de abril.

“Lo que buscamos es que la ciudadanía tenga claro desde cuándo arranca cada rotación y pueda planear mejor su movilidad”, agregó el director.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad