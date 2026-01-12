Pico y placa vuelve este martes en Bucaramanga: así será la rotación del primer trimestre

Desde este martes 13 de enero vuelve a regir el pico y placa en Bucaramanga, luego del lunes festivo. La medida se aplicará durante el primer trimestre de 2026 y tendrá un cambio clave: la rotación se mantendrá por periodos de tres meses y cambiará el primer día hábil de cada trimestre.

Así lo confirmó el Director de Tránsito de Bucaramanga, Jhair Manrique, quien explicó que el ajuste busca darle mayor claridad a los conductores.

“A partir del 13 de enero inicia nuevamente el pico y placa en la ciudad. La rotación será cada tres meses y arrancará siempre el primer día hábil de cada trimestre”, señaló Manrique.

Debido a que este lunes es festivo, la restricción comenzará a aplicarse desde el martes, con placas terminadas en 3 y 4. Entre semana, el pico y placa regirá de lunes a viernes entre las 6:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, con la siguiente rotación:

Lunes: 1 y 2

1 y 2 Martes: 3 y 4

3 y 4 Miércoles: 5 y 6

5 y 6 Jueves: 7 y 8

7 y 8 Viernes: 9 y 0

Además de la restricción entre semana, el pico y placa también aplicará los sábados entre las 9:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, con la siguiente programación.

17 de enero: placas 3 y 4

placas 24 de enero: placas 5 y 6

placas 31 de enero: placas 7 y 8

placas 7 de febrero: placas 9 y 0

placas 14 de febrero: placas 1 y 2

placas 28 de febrero: placas 5 y 6

placas 7 de marzo: placas 7 y 8

placas 14 de marzo: placas 9 y 0

placas 21 y 28 de marzo: placas 3 y 4

placas 4 de abril: placas 5 y 6

Manrique indicó que esta programación se mantendrá durante todo el trimestre y que el próximo cambio en la rotación se realizará el lunes 6 de abril.

“Lo que buscamos es que la ciudadanía tenga claro desde cuándo arranca cada rotación y pueda planear mejor su movilidad”, agregó el director.