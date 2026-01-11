Suspenden actividades en el río Suárez de Santander por aumento de su caudal

Bucaramanga, Santander

En medio de sus redes sociales la alcaldía de Barbosa, Santander, anunció la expedición del decreto 003 del 11 de enero de 2026, en el que se ordena la cancelación de todo tipo de actividades en el río Suárez, ante el aumento de su caudal en la parte alta.

“Las medidas que se están tomando en este momento es porque en la parte alta está lloviendo. El río hoy amaneció muy caudaloso y es peligroso para todas las personas que quieran ingresar al río. Entonces tomamos la decisión con la alcaldía municipal de que todas estas personas no puedan ingresar al río y todas las actividades que están realizando acá o que están previstas para realizar acá se van a trasladar para el área urbana del municipio”, confirmó Yony Naranjo intendente de la Policía de Barbosa.

Las autoridades recomendaron a la comunidad acudir a otras alternativas como piscinas para su recreación, teniendo en cuenta el clima nubloso atraído por las lluvias. Además, advirtieron comparendos a quienes no acaten la medida.

“Como lo podemos ver este río tiene una laja que es bastante resbalosa. Tal vez se van a tomar fotos cerquita y pueden resbalarse y ahí van a caer en un tobogán de piedra que los va a llevar a un pozo donde tiene tres remolinos. Este pozo se llama Tres Pailas porque se hacen tres remolinos. Pueden arriesgar su vida muy fácilmente y como está demasiado oscuro se dificulta a nosotros los rescatistas poder ver a las personas”, enfatizó el intendente.

Por su parte, El cuerpo de bomberos desmintió alguna actividad inusual o emergencia alguna tras conocerse información sobre una posible creciente que había arrasado a siete personas.

“Dar a conocer a la comunidad de que al momento que sacaron el comunicado, no se nos ha presentado ninguna actividad inusual que tengamos de dar a conocer a la comunidad. Tenemos varias unidades disponibles en el río atendiéndolo, adelantando su el desalojo”, confirmó el organismo de socorro.

Las actividades que se tienen previstas para hoy en el río, se trasladaron hacia la carrera novena del municipio, ubicada en el casco urbano.

Desde la sala de crisis de la oficina para la gestión del riesgo de desastres de Santander, Pedro Conde, Coordinador, confirmó que este el único río del departamento que presenta una variación significativa de su caudal.