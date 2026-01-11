Grave accidente en la troncal del carare: dos motociclistas perdieron la vida

Bucaramanga, Santander

En la vía Landázuri-Cimitarra dos motociclistas colisionaron entre sí ocasionando un grave accidente de tránsito que acabó con sus vidas.

Las autoridades de tránsito y transporte del municipio de Cimitarra, avanzan en la investigación del siniestro vial que al parecer fue ocasionado por la invasión del carril contrario y generó lesiones en una de las pasajeras.

“Aparentemente por invasión de un carril de la persona que iba sentido al Landázuri-Cimitarra. La moto que venía subiendo Cimitarra-Landázuri traía una pasajera, la cual estaba gravemente en el hospital, creo que fue remitida a Barrancabermeja”, confirmó Angelica Remolina, inspectora de policía de Cimitarra, quien inicialmente atendió la emergencia.

La persona lesionada sería una mujer, la cual fue trasladada hacia un centro hospitalario de Barrancabermeja. Aún se desconoce su identificación.

Una de las personas que falleció fue identificada como Jeremías Hernández Díaz de 45 años de edad.