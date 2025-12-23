Paso a paso para actualizar datos en el Sisbén en 2026 y acceder a subsidios del gobierno

Millones de hogares en Colombia dependen de programas sociales como Renta Ciudadana, Colombia Mayor, Devolución del IVA, subsidios de salud, educación y vivienda, por lo que mantener los datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) actualizados es una obligación para seguir accediendo a los beneficios del Estado. En 2026, el Departamento de Prosperidad (DPS) continuará administrando los distintos programas sociales en sus distintas líneas de atención.

Ahora bien, el Sisbén, administrado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), clasifica a la población según su situación socioeconómica para determinar quiénes son elegibles para los programas del Gobierno. Si los datos de los hogares no están actualizados, las fichas pueden ser bloqueadas y terminar eliminadas del sistema si no se corrigen a tiempo.

Conviene aclarar que, la clasificación en Sisbén no siempre es el único filtro; algunos programas también consideran condiciones como cuidado de menores o situaciones específicas del hogar.

Iniciar el proceso de actualización con anticipación es clave para recibir los subsidios económicos el próximo año, si las personas esperan cambios importantes en sus hogares. El proceso de actualización de datos continúa siendo gratuito y esencial. Le explicamos:

¿Quiénes deben actualizar sus datos en 2026?

No todas las personas necesitan realizar el trámite cada año. Las actualizaciones de los datos del Sisbén son necesarias cuando:

Hay cambios en la dirección de residencia.

Cambia el nivel de ingresos del hogar.

Se modifica la composición familiar (por ejemplo, ingreso o salida de miembros).

Inconformidad con el grupo. Si considera que su clasificación actual no corresponde a su realidad socioeconómica.

Se recomienda revisar la información de forma periódica, al menos una vez al año, sobre todo si el hogar recibe subsidio.

Pasos para actualizar los datos del Sisbén

El proceso puede realizarse de manera presencial o en línea, dependiendo de las necesidades y acceso de cada persona.

Actualización en línea (Portal Ciudadano)

Ingresa al Portal Ciudadano del Sisbén: https://portalciudadano.sisben.gov.co/ (en línea gratuita disponible para todos). Regístrate con tus datos personales o inicia sesión si ya tienes una cuenta. Selecciona la opción “Actualizar datos” o “Solicitud de encuesta”. Ingresa la información completa de todos los integrantes del hogar, incluyendo identificación, domicilio e ingresos. Completa todos los campos obligatorios y acepta los términos y condiciones. Envía la solicitud y espera la validación por parte del Sisbén, la cual suele tardar varios días hábiles.

Este método permite hacerlo desde casa en cualquier momento sin necesidad de desplazarse a una oficina física.

Actualización presencial

Dirígete a la oficina del Sisbén de tu municipio o a los puntos autorizados en tu ciudad (por ejemplo, en Bogotá hay más de una decena de puntos de atención como CADE y SuperCADE).

Lleva tu cédula de ciudadanía y la documentación de todos los miembros del hogar que requieran actualización.

Solicita la actualización con el personal encargado y, en algunos casos, puede requerirse una visita domiciliaria.

. Al finalizar, revisa que tu ficha aparezca con la nueva clasificación activa.

Categorías del Sisbén IV: ¿Qué significan?