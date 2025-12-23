Inscripción a Subsidio Familiar de Vivienda Nueva en Colombia: quiénes pueden aplicar y cómo hacerlo

Según un estudio que fue revelado recientemente por parte de la Corficolombiana, se evidenciaron diferentes cambios en como viven los colombianos, pues por primera vez en la historia, el número de hogares en arriendo superó al de aquellos con vivienda propia. Desde dicha entidad, también se hizo énfasis en las problemáticas que rondan estas cifras.

Frente a esto, se estableció la dificultad que tienen los colombianos a la hora de comprar su primera vivienda propia, relacionado principalmente, a los altos costos que significa el hacerse con una propiedad de este tipo, pues según se reveló, en los últimos veinte años, el precio de la vivienda ha llegado a incrementar hasta en cuatro veces su valor, dejando como única opción a las familias, buscar viviendas en arriendo.

Alta tasa de hogares colombianos en arriendo

Por otro lado, Gustavo Herrera, el presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), ha asegurado que este fenómeno del alto número de hogares en arriendo, también responden al abandono de programas de financiación como ‘Mi Casa Ya’, los cuales eran una ayuda fundamental para que los colombianos pudieran acceder a comprar una vivienda nueva.

Sin embargo, en Colombia aún se pueden acceder a diferentes subsidios que tienen como objetivo facilitarle a los colombianos el comprar su primera vivienda propia, como por ejemplo, el Subsidio Familiar de Vivienda Nueva en Colombia, mediante el cual, el gobierno busca incentivar la compra de vivienda nueva de interés social y prioritario a los hogares más vulnerables

Requisitos para aplicar al subsidio

Actualmente, y según se puede visualizar en la página del ministerio, quedan disponibles 2.459 cupos de los 10.919 que fueron destinados, a continuación le contamos cuáles son los requisitos para poder aplicar a esta ayuda del gobierno:

Contar con una clasificación en Sisbén IV entre A1 y D20.

No ser propietarios de vivienda en el territorio nacional.

en el territorio nacional. No haber sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda; exceptuando los casos en que este haya sido en la modalidad de mejoramiento o arrendamiento.

No haber sido beneficiarios de la cobertura a la tasa de interés.

Contar con un crédito hipotecario o leasing habitacional aprobado y vigente.

En caso de que cumpla con los requisitos, y sea beneficiario de este subsidio, el monto de dinero que recibirá dependen de la clasificación que tenga el hogar en la categorización del sisbén. De este modo, aquellos que se encuentren entre A1 y C8, recibirán el dinero correspondiente a 30 salarios mínimos, mientras que aquellos entre los grupos C9 y D20, recibirán 20 salarios mínimos.

Paso a paso para aplicar

Selecciona la vivienda tipo VIS o VIP de tu preferencia. Acude al establecimiento de crédito, entidad de economía solidaria o caja de compensación familiar de tu preferencia para postularte al programa de Subsidio familiar de vivienda nueva. Según el establecimiento donde se postule, se realizará una verificación de requisitos, y en caso de cumplirlos, la entidad gestiona el crédito hipotecario o leasing habitacional con dicha entidad financiera. La entidad financiera cargará en la plataforma del ministerio el avalúo del inmueble, y la carta de aprobación del crédito hipotecario. El ministerio valida los documentos cargados y le revela el resultado a la entidad financiera, que realizará la solicitud de asignación del subsidio. Si el hogar cumple con todos los requisitos del programa al momento de la asignación, Fonvivienda expide la Resolución de Asignación del Subsidio.

