Estos son los 5 trabajos con mayor demanda en Colombia para 2026 según la IA

El mercado laboral en Colombia atraviesa un proceso de cambio y adaptación acelerada, pues gracias a la automatización, la digitalización de procesos, el auge del comercio electrónico y la necesidad de fortalecer sectores estratégicos como la logística y la industria, se han impulsado una fuerte demanda de nuevos perfiles profesionales.

De acuerdo con proyecciones del mercado laboral y análisis de tendencias regionales, en 2026 las empresas colombianas concentrarán su búsqueda de talento en áreas tecnológicas, operativas y técnicas, con especial énfasis en habilidades digitales, análisis de datos y formación especializada.

Estos son los 5 trabajos con mayor demanda en Colombia para 2026

Aprovechando el auge de la inteligencia artificial y la manera en la que esta ha fortalecido la optimización de tareas empresariales, se le consultó a ChatGPT cuáles serán los cinco empleos que mayor demanda tendrán el próximo año y este fue su análisis luego de tener en cuenta las proyecciones del mercado laboral:

1. Científicos y analistas de datos

El uso intensivo de datos se ha convertido en una herramienta clave para la toma de decisiones empresariales, financieras y gubernamentales. Por ello, los especialistas en análisis de datos figuran entre los perfiles más solicitados.

Estos profesionales se encargan de interpretar grandes volúmenes de información para identificar patrones, optimizar procesos y anticipar comportamientos del mercado. Sectores como banca, salud, comercio, telecomunicaciones y medios de comunicación lideran la demanda.

2. Desarrolladores de software y perfiles Full Stack

La expansión de plataformas digitales, aplicaciones móviles y servicios en línea sigue impulsando la necesidad de desarrolladores de software, especialmente aquellos con conocimientos tanto en frontend como en backend.

Las empresas buscan perfiles capaces de crear, mantener y escalar soluciones tecnológicas, en un contexto donde la digitalización ya no es una opción, sino una necesidad para competir.

3. Especialistas en ciberseguridad

El aumento de ataques informáticos y fraudes digitales ha convertido la ciberseguridad en una prioridad para empresas e instituciones públicas.

En 2026, la demanda de expertos en protección de datos, gestión de riesgos digitales y seguridad de la información seguirá creciendo, especialmente en sectores como finanzas, comercio electrónico, infraestructura crítica y entidades gubernamentales.

4. Técnicos y tecnólogos en logística y cadena de suministro

El crecimiento del comercio electrónico, el fortalecimiento de los puertos y la expansión de los centros de distribución han elevado la necesidad de personal técnico especializado en logística.

Operadores, coordinadores y tecnólogos en cadena de suministro serán clave para garantizar eficiencia en transporte, almacenamiento y distribución de mercancías, tanto a nivel nacional como internacional.

5. Profesionales en mantenimiento industrial y construcción

A pesar del avance tecnológico, los sectores industrial y de infraestructura continúan siendo grandes generadores de empleo. En 2026, los técnicos y profesionales en mantenimiento industrial, operación de maquinaria y construcción seguirán siendo altamente demandados.

Estos perfiles resultan esenciales para la operación de plantas, obras civiles y proyectos de infraestructura, especialmente en un contexto de reactivación económica y ejecución de obras públicas.

El mercado laboral exige perfiles ‘híbridos’

Más allá de los cargos específicos, las tendencias muestran que el mercado laboral colombiano avanza hacia perfiles híbridos, que combinan formación técnica con habilidades digitales, pensamiento analítico y capacidad de adaptación; principalmente para las nuevas generaciones, quienes hacen un uso más intenso de las nuevas tecnologías.

La actualización constante de competencias, la formación tecnológica y la educación técnica y profesional serán determinantes para acceder a los empleos con mayor proyección en los próximos años.

Este panorama permite anticiparse a las necesidades que vienen surgiendo dentro del mercado laboral nacional, aprovechando las mismas herramientas tecnológicas para entender mejor las proyecciones que habitan en el ámbito digital.